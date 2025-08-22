È stata dichiarata per la prima volta una carestia nella città di Gaza

L’Integrated Food Security Phase Classification (IPC) ha riscontrato per la prima volta che nella città di Gaza è in corso una carestia che rischia di allargarsi anche alle città più meridionali della Striscia, a Khan Younis e Deir al-Balah. A fine luglio l’IPC aveva diffuso un’allerta in cui diceva che l’accesso al cibo e ad altri beni essenziali era sceso a livelli senza precedenti e che fame, malnutrizione e malattie stavano provocando un aumento delle morti legate alla mancanza di cibo.

Oggi l’IPC ha confermato questa classificazione. È la prima volta che l’organizzazione conferma una carestia in Medio Oriente.

Il rapporto dell’IPC, diffuso il 22 agosto, dice che nelle ultime settimane c’è stato il peggiore deterioramento delle condizioni da quando ha iniziato ad analizzare la scarsità di cibo e la malnutrizione a Gaza, e che la carestia riguarda oltre mezzo milione di persone. L’IPC si aspetta che possa allargarsi a un terzo della popolazione della Striscia nel corso del prossimo mese. «Siccome questa carestia dipende interamente dall’uomo, può essere fermata e invertita», scrive il rapporto, riferendosi ai molti modi in cui da mesi Israele blocca e ostacola l’ingresso di cibo e beni essenziali nella Striscia.

La città di Gaza è una delle uniche zone della Striscia che fin qui era stata relativamente risparmiata dai bombardamenti israeliani, e dove quindi si era concentrato il grosso della popolazione: in questi l’esercito israeliano si sta preparando a occuparla totalmente.

L’IPC (acronimo di “Iniziativa per la Classificazione Integrata delle Fasi della Sicurezza Alimentare”) è una piattaforma che riunisce 21 organizzazioni e istituzioni intergovernative, tra cui varie agenzie delle Nazioni Unite come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Programma Alimentare Mondiale. L’IPC stabilisce la gravità di situazioni di penuria alimentare, usando metodi e indicatori condivisi a livello internazionale. Le sue conclusioni sono poi usate dai governi o dalle organizzazioni internazionali per valutare il grado di accesso di una popolazione a un’alimentazione adeguata.

In passato l’IPC aveva confermato la presenza di carestie sono in poche altre occasioni: in Somalia nel 2011 e in Sudan del Sud nel 2017 e nel 2020.

Secondo la metodologia usata dall’IPC, si può parlare di una situazione di carestia in una certa area quando una famiglia su cinque si trova in una situazione di estrema mancanza di cibo; quando il 30 per cento dei bambini è gravemente malnutrito; e quando almeno due persone adulte, o quattro bambini, ogni 10mila muoiono ogni giorno a causa della fame o di disturbi a essa associati.

