C’è una carestia a Gaza, dice un’organizzazione appoggiata dall’ONU

Il 29 luglio l’Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC) ha diffuso un’allerta con cui dice che nella Striscia di Gaza si sta concretizzando una carestia. Il rapporto non costituisce ufficialmente una classificazione della situazione come carestia, ma secondo l’IPC l’accesso al cibo e ad altri beni essenziali è sceso a livelli senza precedenti: fame, malnutrizione e malattie stanno provocando un aumento delle morti legate alla mancanza di cibo.

L’IPC (acronimo di “Iniziativa per la Classificazione Integrata delle Fasi della Sicurezza Alimentare”) è una piattaforma che riunisce 21 organizzazioni e istituzioni intergovernative, tra cui varie agenzie delle Nazioni Unite come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Programma alimentare mondiale. L’IPC stabilisce la gravità di situazioni di penuria alimentare, usando metodi e indicatori condivisi a livello internazionale. Le sue conclusioni sono poi usate dai governi o dalle organizzazioni internazionali per valutare il grado di accesso di una popolazione a un’alimentazione adeguata.

Secondo la metodologia usata dall’IPC, si può parlare di una situazione di carestia in una certa area quando una famiglia su cinque si trova in una situazione di estrema mancanza di cibo; quando il 30 per cento dei bambini è gravemente malnutrito; e quando almeno due persone adulte ogni 10mila muoiono ogni giorno a causa della fame o di disturbi a questa associati.

– Leggi anche: Usare la fame come arma di guerra

Secondo l’allerta una persona su tre nella Striscia di Gaza resta per più giorni senza mangiare, e i casi di malnutrizione stanno rapidamente aumentando. Da metà aprile a metà luglio nella città di Gaza (la principale della Striscia, nel nord) più di 20mila bambini sono stati ricoverati per problemi di malnutrizione acuta. Di questi, più di 3mila erano severamente malnutriti. Almeno 16 bambini sono morti di fame.

Il rapporto sulla Striscia di Gaza cita tra le cause della carestia l’aggravarsi dei bombardamenti israeliani e l’aumento delle operazioni militari nella Striscia degli ultimi mesi, come pure le rigidissime restrizioni imposte dal governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sull’entrata di cibo e altri beni essenziali.

– Leggi anche: Il cibo entrato a Gaza è troppo poco

L’IPC ha anche criticato la Gaza Humanitarian Foundation, l’organizzazione voluta da Israele per controllare la distribuzione di cibo nella Striscia, dicendo che gli aiuti distribuiti sono insufficienti e che il modo in cui vengono gestiti esclude le persone più fragili. Il sistema imposto da Israele con la GHF ha creato le condizioni per stragi continue di palestinesi: da quando è diventata operativa, a fine maggio, centinaia di persone sono state uccise vicino ai suoi centri o comunque durante le operazioni di distribuzione del cibo.

Secondo il rapporto, anche se il sistema di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation funzionasse e non ci fossero le violenze che avvengono quasi quotidianamente, questo porterebbe comunque all’affamamento della popolazione.

– Leggi anche: Perché la distribuzione del cibo nella Striscia di Gaza è diventata così pericolosa