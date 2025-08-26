Taylor Swift e Travis Kelce hanno annunciato che si sposeranno

La cantante pop Taylor Swift e il giocatore di football Travis Kelce hanno annunciato di essersi fidanzati. «La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica stanno per sposarsi», hanno scritto su Instagram. In una fotografia pubblicata sui social c’è Kelce inginocchiato davanti a Swift, e poi si vede la mano di Swift con indosso un grande anello di fidanzamento.

Swift e Kelce hanno entrambi 35 anni e la loro storia è cominciata due anni fa. In un episodio del podcast che conduce insieme a suo fratello, New Heights, Kelce aveva raccontato di aver provato a dare il suo numero a Swift su un braccialetto dopo uno dei suoi concerti durante l’“Eras Tour”, nel 2023, ma di non esserci riuscito. I due avevano iniziato a frequentarsi dopo quest’episodio, uscito a luglio del 2023. Avevano poi ufficializzato la loro relazione a settembre, quando Swift si era fatta vedere all’Arrowhead Stadium per guardare la partita dei Kansas City Chiefs (la squadra di Kelce) contro i Chicago Bears.

Da allora le loro apparizioni in pubblico insieme sono sempre state molto seguite anche dai media. Uno degli episodi più noti è il bacio che i due si sono dati sul campo dopo la vittoria al Super Bowl nel 2024 dei Kansas City Chiefs, la terza per Kelce nella sua carriera. Poche settimane fa Swift ha annunciato l’uscita del suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl, proprio durante un episodio di New Heights, durante il quale tra le altre cose ha parlato molto di sé e della relazione con Kelce. Quando le è stato chiesto perché aveva deciso di partecipare al podcast, che ha contenuti più che altro di sport, Swift ha risposto: «Questo podcast mi ha fatto trovare un fidanzato».