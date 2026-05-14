Il derby di Roma, incasinato bene

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Mancano tre giorni, o forse quattro, al derby di Serie A tra Roma e Lazio. Ancora non si sa con certezza se si giocherà domenica o lunedì perché la Lega Serie A, la prefettura di Roma e la Federazione tennistica italiana non riescono a mettersi d’accordo, in una diatriba quasi grottesca che va avanti da giorni. La disputa è questa: domenica alle 17 si gioca la finale maschile degli Internazionali di tennis, nella quale potrebbero esserci addirittura due tennisti italiani (Jannik Sinner e Luciano Darderi), e di sicuro ci saranno circa 12mila spettatori, tra i quali Sergio Mattarella. Il campo centrale del Foro Italico, dove si giocherà la finale, è a poche centinaia di metri dallo stadio Olimpico, dove dovrebbe tenersi appunto Roma-Lazio, a cui assisteranno oltre 50mila persone.

Per evitare che finale e derby si disturbino tra loro, e che si crei caos dovuto ai flussi di persone relativi ai rispettivi eventi, non è ritenuto opportuno far iniziare Roma-Lazio alle 15, orario in cui era stata inizialmente prevista. Martedì la Lega Serie A aveva deciso quindi di anticipare la partita a domenica alle 12:30. Con successive polemiche, comprese quelle di Maurizio Sarri, l’allenatore della Lazio, che aveva minacciato di non presentare la squadra alla partita, criticando la scelta di giocare a un orario in cui secondo lui fa troppo caldo.

Mercoledì la prefettura di Roma, che si occupa tra le altre cose di sicurezza cittadina per conto del ministero dell’Interno e a cui spetta l’ultima parola su questi eventi, ha deciso di posticipare il derby alle 20:45 di lunedì sera. Lo ha fatto contraddicendo i suoi stessi criteri, che da anni prevedono di non giocare il derby la sera per questioni di ordine pubblico, perché si ritiene più difficile e problematico gestire eventuali scontri tra tifosi che avvengano al buio. La Lega Serie A ha deciso di ricorrere al TAR, il Tribunale amministrativo regionale, del Lazio (la regione, non la squadra). In tutto questo lunedì a Roma, città in cui già non è semplice raggiungere lo stadio, ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici.

Il risultato è che oggi, giovedì 14 maggio, ancora non si sanno con certezza la data e l’ora della partita tra Roma e Lazio, e di conseguenza nemmeno quelle di altre quattro partite di Serie A. Il regolamento del campionato impone infatti che nelle ultime due giornate (questa sarà la penultima) vadano giocate in contemporanea le partite delle squadre che stanno competendo per lo stesso obiettivo. La Roma può ancora arrivare tra le prime 4, e quindi qualificarsi per la prossima Champions League. E tra le altre squadre che hanno lo stesso obiettivo ci sono Napoli, Juventus, Milan e Como. L’orario del derby influirà quindi anche su quello di Pisa-Napoli, Fiorentina-Juventus, Genoa-Milan e Como-Parma.

Nel concreto questo vuol dire che circa 300mila persone stanno aspettando una decisione definitiva per organizzarsi su come e quando andare a vedere una partita di calcio: e c’è una bella differenza, soprattutto per i tifosi che devono andare in trasferta, tra il farlo domenica a pranzo o lunedì sera. Nemmeno è piacevole, per chi allena o gioca in quelle squadre, non sapere quando giocherà una partita decisiva.

La cosa che molti stanno criticando è che la concomitanza tra derby di Roma e finale degli Internazionali è nota dalla scorsa estate, quando fu fatto il calendario della Serie A.

Oltre a non aver fatto niente per evitarlo (come prevedere al momento del sorteggio di non far giocare la partita più importante e delicata per Roma quel weekend), la Lega Serie A ha ritardato la decisione sull’orario, sperando magari in una sponda della Federazione tennistica. Un’ipotesi di cui si è parlato prevede per esempio di anticipare alle 12 il derby e posticipare alle 17:30 la finale di tennis, ma la Federazione del tennis pare non avere intenzione di derogare su un orario che aveva deciso e comunicato da tempo.

«Non è stata solo imperizia. Il calcio si è sempre considerato lo sport nazionale, l’unico sport nazionale, si è creduto sopra tutti gli altri e quindi praticamente intoccabile. Politica e istituzioni gli hanno permesso, con le decisioni passate, di credere che fosse davvero così. Il tennis però in questi anni è cresciuto moltissimo per seguito e importanza mediatica», ha scritto Giovanni Battistuzzi sul Foglio, commentando la gestione della faccenda da parte dei vertici della Lega Serie A. Che, se non altro, ha generato almeno una serie di meme. L’ultimo, che parla di Perth, in Australia, fa riferimento a un altro pasticcio fatto negli ultimi mesi dalla Lega Serie A.

Anche la comunicazione di tutte queste decisioni è stata abbastanza caotica. Lunedì l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, aveva detto che si sarebbe sicuramente giocato domenica alle 12:30. «Ogni altra ipotesi non risulta percorribile, la sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come alcuni tifosi l’hanno messa a ferro e fuoco».

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha detto invece: «Non avevamo previsto la Lazio in finale di Coppa Italia». In effetti la Lazio è arrivata, pure un po’ a sorpresa, in finale di Coppa Italia, dove mercoledì ha perso contro l’Inter. Secondo Simonelli, se la Lazio non avesse giocato mercoledì la finale, il derby si sarebbe potuto anticipare al sabato. Ma sabato c’è comunque la finale femminile agli Internazionali, e in finale ci sarebbe potuta arrivare anche la Roma.

Proprio la finale di Coppa Italia è stato un altro esempio della difficile convivenza e concomitanza tra calcio e tennis al Foro Italico. Nella notte tra mercoledì e giovedì la partita dei quarti di finale tra Luciano Darderi e Rafael Jodar è stata sospesa per circa mezz’ora, perché il fumo dei fumogeni e dei fuochi artificiali previsti dalla cerimonia di premiazione della Coppa Italia aveva peggiorato la visibilità sul campo da tennis e causato un malfunzionamento del sistema di arbitraggio elettronico.

Questo caos dovrebbe perlomeno portare a qualche cambiamento: la Lega Serie A ha detto che terrà conto degli Internazionali di tennis e delle ATP Finals (che si giocano a novembre a Torino) quando sorteggerà il calendario della prossima stagione.