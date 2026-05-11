L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha detto che il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12:30

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha detto che il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12:30. Intorno al giorno e all’ora della partita, valida per la 37ª giornata del campionato, ci sono stati giorni di discussioni: il derby non si può giocare di sabato perché la Lazio gioca mercoledì la finale di Coppa Italia all’Olimpico contro l’Inter, e non si poteva giocare neanche di sera – sia domenica che lunedì – per motivi di ordine pubblico.

Anche l’ipotesi di giocare alle 15 era da escludere perché alle 17 è in programma la finale degli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico, a poca distanza dallo stadio Olimpico. «Ogni altra ipotesi non risulta percorribile, la sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come alcuni tifosi l’hanno messa a ferro e fuoco», ha detto De Siervo.

La scelta di far giocare il derby domenica all’ora di pranzo è stata criticata in particolare dall’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, che ha accusato la Lega Serie A di aver sottovalutato le implicazioni del calendario. «Già abbiamo dovuto giocare il derby d’andata alle 12:30 a settembre con 37 gradi, adesso ancora alla stessa ora. Che quel giorno ci fosse la finale degli Internazionali di tennis lo si sapeva da due anni», ha detto Sarri.

A complicare ulteriormente la decisione c’è un’altra regola che riguarda il campionato, ovvero l’obbligo di far giocare in contemporanea le squadre in competizione per gli stessi obiettivi, in questo caso il quarto posto in campionato che vale la qualificazione alla prossima Champions League: per questo motivo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma si giocheranno molto probabilmente domenica alle 12:30. La decisione ufficiale è attesa martedì.