L’Inter ha vinto la Coppa Italia

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Mercoledì sera l’Inter ha battuto 2 a 0 la Lazio e ha vinto la Coppa Italia di calcio. Per l’Inter la partita era cominciata bene fin dal primo tempo, con un autogol in suo favore di Adam Marusic al 14esimo minuto e un gol di Lautaro Martinez al 35esimo.

È la decima Coppa Italia nella storia dell’Inter, e il secondo trofeo di questa stagione dopo lo Scudetto festeggiato qualche settimana fa. È un risultato non scontato: a inizio stagione l’Inter veniva considerata da quasi tutti la squadra italiana più forte, ma arrivava da una precedente stagione fisicamente ed emotivamente molto dispendiosa, e Cristian Chivu, il suo nuovo allenatore, aveva pochissima esperienza in Serie A. Chivu è riuscito però a fare ciò che i suoi due esperti e apprezzati predecessori, Simone Inzaghi e Antonio Conte, non erano riusciti a fare, e cioè vincere campionato e Coppa Italia nella stessa stagione. L’ultima squadra a riuscirci era stata la Juventus nel 2018.

Prima della finale, l’Inter aveva eliminato il Venezia agli ottavi di finale vincendo 5-1, il Torino ai quarti con un 2-1 e il Como in semifinale, pareggiando 0-0 all’andata e vincendo 3-2 al ritorno, dopo essere stata in svantaggio per 2-0 (le semifinali sono l’unico turno della Coppa Italia che si gioca su andata e ritorno).

Per la Lazio è una sconfitta rilevante non solo per la perdita del trofeo in sé, ma anche perché un’eventuale vittoria le avrebbe consentito di qualificarsi alla prossima Europa League, cosa che invece non riuscirà a fare tramite il campionato, dove è nona in classifica (e si qualificano per le competizioni europee solo le prime sette squadre).

L’Inter invece essendo arrivata prima in campionato giocherà comunque la prossima Champions League, il principale torneo europeo per club: vincere la Coppa Italia infatti garantisce l’accesso alla successiva Europa League a meno che la squadra non si qualifichi per la Champions.

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