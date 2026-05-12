Luciano Darderi ha battuto a sorpresa Alexander Zverev agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma di tennis

Il tennista italiano Luciano Darderi ha battuto a sorpresa per due set a uno il tedesco Alexander Zverev agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma di tennis, qualificandosi per i quarti del torneo. Zverev è al terzo posto nel ranking mondiale, dietro a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner (che è primo), mentre Darderi, che ha 24 anni, è al 18esimo posto.

Zverev ha vinto il primo set 6-1 senza troppi problemi, mentre Darderi ha vinto il secondo per 7-6 dopo aver annullato quattro match point all’avversario, e alla fine di un tie-break lunghissimo (12-10). Darderi ha poi vinto il terzo in maniera molto netta, 6-0, chiudendo così la partita. Per lui sarà la prima volta ai quarti di finale di un torneo Masters 1000, i più prestigiosi nel tennis dopo quelli del Grande Slam: giocherà contro lo spagnolo Rafael Jódar.

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