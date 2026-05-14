Il tennista italiano Luciano Darderi è in semifinale agli Internazionali di Roma dopo aver battuto Rafael Jodar

Il tennista italiano Luciano Darderi ha battuto lo spagnolo Rafael Jodar ai quarti di finale degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis in Italia, in una partita di oltre tre ore e finita dopo le due di notte al terzo set. I primi due set sono stati molto combattuti, poi nel terzo Darderi ha vinto nettamente, senza che l’avversario riuscisse a vincere nemmeno un game: alla fine il risultato è stato di 2 set a 1 per Darderi, con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 (i game sono le frazioni di gioco in cui è diviso un set). In semifinale Darderi giocherà contro il norvegese Casper Ruud.

Darderi ha 24 anni e a Roma sta giocando il miglior torneo della sua carriera: non era mai arrivato in semifinale in un torneo Masters 1000, i più prestigiosi dopo i quattro del Grande Slam, e per riuscirci ha battuto in fila tennisti molto forti come lo statunitense Tommy Paul (18esimo nella classifica mondiale), il numero 3 del mondo Alexander Zverev e ora lo stesso Jodar. Quest’ultimo ha 19 anni ed è uno dei giovani più promettenti e osservati del circuito, e nell’ultimo periodo sta ottenendo ottimi risultati con costanza e sta salendo rapidamente la classifica. Dopo questo torneo Darderi salirà almeno al 16esimo posto.

La partita tra Darderi e Jodar è stata anche interrotta per 20 minuti a causa dei fuochi d’artificio dovuti ai festeggiamenti per la finale di Coppa Italia vinta dall’Inter, che si giocava allo Stadio Olimpico, nello stesso complesso del Foro Italico in cui si giocano gli Internazionali.

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