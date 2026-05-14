Il fumo dei festeggiamenti per la Coppa Italia che ha interrotto la semifinale degli Internazionali di tennis

Mercoledì sera al complesso del Foro Italico di Roma si sono disputate due partite molto seguite, di sport diversi: i quarti di finale degli Internazionali di tennis fra Luciano Darderi e Rafael Jodar, e la finale della Coppa Italia di calcio, vinta dall’Inter contro la Lazio. La vicinanza ha causato qualche disagio, dato che il fumo dei fumogeni e dei fuochi artificiali accesi dai tifosi dell’Inter ha costretto a sospendere per circa mezz’ora circa la partita di tennis, che si è conclusa dopo le due di notte.

La partita era iniziata molto tardi, attorno alle 23, per via dei ritardi delle partite precedenti e della pioggia che ha fatto un po’ slittare la programmazione. L’interruzione è avvenuta verso la fine del primo set, mentre era in vantaggio Jodar, che però ha finito per perderlo. Il fumo non aveva causato solo problemi di visibilità per i giocatori, ma aveva anche causato un malfunzionamento del sistema di arbitraggio elettronico.

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