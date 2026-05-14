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Le foto di mercoledì a Cannes

Con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster per i 25 anni di "Fast & Furious", e i primi due film in concorso

Jordana Brewster, Vin Diesel e Michelle Rodriguez sul red carpet per il 25esimo anniversario di Fast &amp; Furious(Scott A Garfitt/Invision/AP)
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Jordana Brewster, Vin Diesel e Michelle Rodriguez sul red carpet per il 25esimo anniversario di Fast & Furious
(Scott A Garfitt/Invision/AP)
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Nella seconda giornata del festival di Cannes sono stati presentati due film in concorso: Nagi Notes del regista giapponese Koji Fukada e La vie d’une femme della francese Charline Bourgeois-Tacquet. Le maggiori attenzioni fotografiche sono state però riservate al red carpet per il 25esimo anniversario di Fast & Furious, con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster.

Nagi Notes è tratto dall’opera teatrale Tōkyō Notes di Oriza Hirata: è ambientato nella cittadina rurale giapponese di Nagi, dove si intrecciano le vite di Yoriko, scultrice tormentata da un amore passato che non riesce a superare, e di Yuri, sua amica ed ex cognata appena separata, che lascia Tokyo per andare a trovarla.

La vie d’une femme racconta la storia di Gabrielle, chirurga 55enne primaria di un ospedale, oberata di responsabilità e con poco tempo per la vita privata. Il suo equilibrio comincia a vacillare quando una scrittrice entra in ospedale per studiare il suo lavoro e documentarsi per scrivere un libro.

Tag: cannes-cinema-festival di cannes-foto cannes

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