Le foto di mercoledì a Cannes

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Nella seconda giornata del festival di Cannes sono stati presentati due film in concorso: Nagi Notes del regista giapponese Koji Fukada e La vie d’une femme della francese Charline Bourgeois-Tacquet. Le maggiori attenzioni fotografiche sono state però riservate al red carpet per il 25esimo anniversario di Fast & Furious, con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster.

Nagi Notes è tratto dall’opera teatrale Tōkyō Notes di Oriza Hirata: è ambientato nella cittadina rurale giapponese di Nagi, dove si intrecciano le vite di Yoriko, scultrice tormentata da un amore passato che non riesce a superare, e di Yuri, sua amica ed ex cognata appena separata, che lascia Tokyo per andare a trovarla.

La vie d’une femme racconta la storia di Gabrielle, chirurga 55enne primaria di un ospedale, oberata di responsabilità e con poco tempo per la vita privata. Il suo equilibrio comincia a vacillare quando una scrittrice entra in ospedale per studiare il suo lavoro e documentarsi per scrivere un libro.