È iniziato il festival di Cannes

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Ieri è iniziata la 79esima edizione del festival del cinema di Cannes, che si concluderà sabato 23 maggio con l’assegnazione della Palma d’oro, uno dei premi più importanti del cinema internazionale. Il film d’apertura del festival è stato La Vénus électrique, una commedia romantica fuori concorso del regista francese Pierre Salvadori. Durante la cerimonia inaugurale è stata assegnata la Palma d’oro alla carriera al regista neozelandese Peter Jackson, famoso soprattutto per la trilogia del Signore degli Anelli. A consegnargli il premio è stato l’attore Elijah Wood, che nella saga interpreta il protagonista Frodo Baggins. Tra le altre persone fotografate tra photocall e red carpet c’erano anche Jane Fonda, Joan Collins e un po’ di giuria del festival: l’attrice Demi Moore, la regista Chloé Zhao, l’attore Stellan Skarsgård e il regista Park Chan-wook, che ne è il presidente.

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