Il Leoncavallo, storico centro sociale di Milano, è stato sgomberato

Dopo centotrentatré tentativi andati a vuoto, dopo una lunga trattativa con il comune e decine di tentativi di resistenza, questa mattina il Leoncavallo, storico centro sociale occupato di Milano, è stato sgomberato. L’ordine era stato rinviato numerose volte e lo sgombero di stamattina è avvenuto a sorpresa: l’ufficiale giudiziario era infatti atteso per il 9 settembre. Le operazioni di polizia e carabinieri sono iniziate intorno alle 7:30 e all’interno dell’edificio non c’era nessuno. Nel frattempo, il Leoncavallo ha lanciato un’assemblea pubblica per discutere di quanto accaduto: dovrebbe svolgersi nel pomeriggio.

Non è chiaro che cosa accadrà ora, molto probabilmente proseguiranno le discussioni con il comune di Milano per il trasferimento dello spazio sociale in un capannone di via San Dionigi, di proprietà del comune, in una zona più periferica, a sud di Corvetto. Il Leoncavallo ha già presentato una manifestazione di interesse, ma il problema sono i lavori di bonifica dell’amianto che bisognerebbe fare in quell’edificio, che costerebbero 300mila euro.

A settembre, Alleanza Verdi-Sinistra aveva annunciato che avrebbe tenuto proprio al Leoncavallo la sua festa nazionale. Tra luglio e agosto una delegazione lombarda di Fratelli d’Italia aveva incontrato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per discutere specificatamente del Leoncavallo. Durante l’incontro Piantedosi aveva promesso che avrebbe fatto sgomberare il Leoncavallo al più presto, prima del 9 settembre.

Il centro sociale era nato nel 1975 in via Ruggero Leoncavallo. Dal 1994, poi, si era trasferito in un’ex cartiera della famiglia Cabassi in via Watteau (a nord, in zona Greco). Nel 2005 la famiglia Cabassi aveva avviato una causa contro il ministero dell’Interno perché, pur essendoci una sentenza del 2003 che stabiliva che la cartiera dovesse essere sgomberata, non era stato mai fatto nulla per liberare effettivamente l’edificio, che era rimasto occupato. A dover essere sfrattata, secondo la sentenza, era una specifica associazione: le Mamme antifasciste del Leoncavallo, l’unica con sede nel centro sociale ufficialmente registrata. Formalizzata nel 1992, era nata come gruppo informale dopo le morti di Fausto e Iaio, i due diciannovenni uccisi nel 1978 in via Mancinelli, al Casoretto, di cui non sono mai stati individuati i colpevoli, ma le cui indagini si erano orientate verso gruppi di estrema destra. Fausto e Iaio erano molto vicini alla vecchia sede del centro sociale Leoncavallo, in via Leoncavallo appunto, e le loro madri insieme a molte altre donne decisero di occupare il centro sociale assieme ai più giovani, per opporsi alle violenze politiche di strada di quegli anni.

Nel 2024 la Corte d’appello di Milano aveva poi condannato il ministero dell’Interno a risarcire la società L’Orologio della famiglia Cabassi di 3 milioni di euro per non aver sgomberato lo spazio, soldi che il Ministero dell’Interno aveva a sua volta chiesto a Marina Boer, presidente dell’associazione Mamme antifasciste. Per raccogliere i fondi necessari il Leoncavallo aveva lanciata anche una raccolta fondi chiedendo «alle realtà antifasciste, alla società civile, alla sinistra milanese di schierarsi in difesa dell’autogestione» donando «ognuno secondo le sue capacità».