Sta per diventare obbligatoria la targa sui monopattini 

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Sabato prossimo, il 16 maggio, entrerà in vigore l’obbligo di apporre la targa sui monopattini elettrici: dal giorno successivo chi non l’avrà fatto rischia multe che vanno dai 100 ai 400 euro. Sempre il 16 maggio sarebbe dovuto entrare in vigore anche l’obbligo per chi guida il monopattino di avere un’assicurazione, che una circolare ministeriale ha rinviato di due mesi per ragioni tecniche: in questo caso l’obbligo dovrebbe quindi entrare in vigore il 16 luglio.

Quella da apporre al monopattino elettrico non è una classica targa: concretamente è un adesivo che si può pagare online sul Portale dell’automobilista, sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (qui ci sono tutte le istruzioni). L’adesivo è quadrato ed è composto da sei cifre, tre lettere e tre numeri: va attaccato sul parafango posteriore o, in alternativa, sul piantone anteriore. Sul Portale c’è un’illustrazione grafica di come va attaccato.

Per ottenere la targa bisogna andare sulla pagina dedicata del Portale, compilare il modulo allegando una copia del proprio documento d’identità e pagare circa 35 euro tra bollo, diritti e costo del contrassegno. A quel punto bisogna presentare tutta la documentazione su un’altra pagina del Portale per fissare un appuntamento con un ufficio della Motorizzazione civile per il ritiro della targa adesiva. Questa procedura vale per i singoli cittadini e le imprese.

Per il ritiro alla motorizzazione civile è necessario portare con sé lo stesso documento d’identità utilizzato per presentare la richiesta. Nelle ultime settimane molte persone hanno fissato gli appuntamenti per il ritiro e ci sono già problemi per fissarne di nuovi entro la data di entrata in vigore dell’obbligo: a questo proposito lo stesso Portale dell’automobilista ha consigliato alle persone che hanno un appuntamento prenotato dopo il 17 maggio, quando è già obbligatorio avere la targa, di cancellarlo e riprovare a fissarlo in una data antecedente (non è chiaro come ci si possa riuscire, a meno di appuntamenti disdetti).

L’obbligo di targa per i monopattini era stato deciso con un decreto dello scorso marzo, che prevedeva 60 giorni di tempo per adeguarsi, quindi fino al 16 maggio. Per i monopattini elettrici, dal 2024, è in vigore anche l’obbligo di indossare il casco.

Lo slittamento di due mesi dell’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione è stato deciso per dare tempo alle imprese che fanno le polizze di adeguarsi al cambiamento: annunciandolo nella circolare, il ministero dei Trasporti ha citato alcune criticità segnalate dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) nell’adeguare i sistemi informatici delle società alle procedure per emettere questo tipo di assicurazioni.

I monopattini elettrici sono sempre più diffusi e nel corso degli ultimi anni è gradualmente entrata in vigore una serie di norme per regolamentarli, anche a seguito di incidenti: oltre all’obbligo del casco, anche limiti di velocità nel codice della strada, divieti di parcheggiarli sui marciapiedi e obbligo di avere luci e frecce. Le targhe servono a identificare chi non rispetta le regole.