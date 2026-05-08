In Friuli si cerca una donna scomparsa con i figli da oltre due settimane

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Il 20 aprile una donna di 49 anni, la figlia di 16 e il figlio di 14 sono partiti in auto dalla loro casa a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, insieme ai loro quattro cani. L’ex marito della donna, padre dei due ragazzi, ha raccontato che la donna gli aveva detto che avrebbero fatto una vacanza di alcuni giorni in un campeggio in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Secondo l’uomo sarebbero dovuti tornare il 24 aprile, ma non sono mai tornati e non si hanno loro notizie.

I cellulari della donna e dei due figli risultano spenti dal giorno della partenza. Mercoledì l’auto della donna, una Chevrolet Captiva grigia, è stata trovata a Tarcento, un piccolo comune in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine con la Slovenia. Lì vicino la prefettura ha fatto allestire una zona per coordinare le ricerche, a cui stanno partecipando carabinieri, vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e del soccorso alpino (sembra che la donna fosse appassionata di arrampicata). La procura di Piacenza intanto ha aperto un’indagine per sottrazione di minorenni.

Le ricerche erano iniziate dopo che l’ex marito aveva denunciato la scomparsa dei tre alle forze dell’ordine. Sui social network aveva inoltre diffuso un appello per aiutarlo nelle ricerche. Secondo quanto ricostruito finora, sembra che la 49enne e i due figli avessero caricato anche tende e zaini sull’auto, che non sono stati però trovati dai soccorritori.

Giovedì si è saputo che prima di partire la donna si era licenziata dal supermercato in cui lavorava. Chi indaga ipotizza che la famiglia possa avere cambiato auto a Tarcento, salendo su quella di qualcun altro, ma non sono stati resi noti elementi a sostegno di questa ipotesi.

Gli investigatori hanno raccontato che negli ultimi giorni hanno ricevuto varie segnalazioni di persone che sostengono di aver visto la famiglia in diversi posti, tra cui Gorizia, Udine e Trieste. Le stanno verificando e intanto hanno chiesto alla polizia slovena di collaborare alle ricerche. Chi indaga sta inoltre cercando di ricostruire i rapporti tra la donna scomparsa e l’ex marito: si sono separati più di dieci anni fa, secondo il fratello dell’uomo i rapporti tra i due erano «normali», e tenevano i figli una settimana a testa.