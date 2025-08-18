Zelensky, Macron, Meloni, Merz, Starmer, Rutte, eccetera

Lunedì ci sarà parecchio movimento alla Casa Bianca: nel primo pomeriggio (sera in Italia) il presidente statunitense Donald Trump incontrerà il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, accompagnato da alcuni dei principali leader europei. Il loro obiettivo è avvicinare Trump alle richieste dell’Ucraina ed evitare che accetti o promuova un accordo di pace troppo favorevole alle condizioni della Russia. I leader europei vogliono anche evitare che Zelensky subisca un’altra umiliazione da parte di Trump, come successo durante il loro ultimo incontro, a fine febbraio, che finì per compromettere a lungo i rapporti tra Stati Uniti e Ucraina.

Il viaggio è stato organizzato in modo eccezionalmente rapido come risposta all’incontro tra Trump e Vladimir Putin di venerdì, in Alaska, dove il primo è sembrato farsi convincere dalla propaganda del secondo. Ora la persona nella posizione più complicata è senza dubbio Zelensky, che vorrebbe portare Trump dalla sua parte e garantirsi il sostegno militare e negoziale degli Stati Uniti, in un momento in cui tra l’altro la situazione sul campo è più favorevole alla Russia.

Trump e Zelensky dovrebbero incontrarsi e parlare per un’ora a partire dalle 13:15 (le 19:15 in Italia). Alle 21 ora italiana Trump incontrerà gli altri leader europei presenti a Washington: il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il presidente finlandese Alexander Stubb. Ci saranno anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il segretario generale della NATO, Mark Rutte.

Tutti sono alleati dell’Ucraina, ma allo stesso tempo tutti negli ultimi mesi hanno provato a compiacere e ingraziarsi Trump, anche per questioni di calcolo politico: il presidente statunitense è notoriamente imprevedibile, impulsivo e irascibile, e nessun leader europeo è davvero disposto a inimicarselo e rischiare conseguenze negative per il proprio paese. Devono quindi bilanciare il sostegno a Zelensky con la necessità di non alienarsi Trump.

In questi mesi Macron ha avuto un atteggiamento un po’ più risoluto. Per esempio, a febbraio durante una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca aveva interrotto Trump intervenendo in inglese, per fargli notare che stava dando informazioni sbagliate sugli aiuti militari forniti dall’Europa all’Ucraina. Macron ha anche mantenuto una posizione dura nei negoziati sui dazi, sostenendo la necessità per l’Unione Europea di presentare delle contromisure efficaci alle minacce statunitensi.

Anche Merz e Starmer hanno incontrato Trump dall’inizio del suo secondo mandato (a gennaio), mantenendo un atteggiamento amichevole e a tratti scherzoso, limitando le critiche ed elargendo invece vari elogi. Il presidente finlandese Stubb è riuscito a costruirsi una certa influenza su Trump sfruttando la loro passione in comune per il golf, mentre a fine giugno Rutte (il segretario della NATO) aveva mandato a Trump un messaggio molto ossequioso, usando un linguaggio un po’ infantile che sembrava fatto apposta per gratificarlo. Il giorno dopo i paesi della NATO si erano impegnati ad aumentare le spese militari, come richiesto più volte da Trump.

Meloni ha puntato parecchio sul suo buon rapporto personale con il presidente statunitense, favorito anche dalle sintonie politiche (sono entrambi di destra radicale). Ha cercato di porsi come una sorta di sua interlocutrice in Europa e ha evitato di criticare le sue decisioni, anche quelle più ostili all’Unione Europea. Proprio sulla questione ucraina però i due non sono allineati: Meloni ha sempre condannato l’aggressione della Russia, mentre Trump si è spesso mostrato vicino a Putin e ostile a Zelensky.

Anche sul sostegno all’Ucraina ci sono alcune differenze tra le posizioni dei vari leader. Lo scorso marzo per esempio Starmer e Macron hanno avviato la «coalizione di volenterosi», una collaborazione tra i paesi alleati dell’Ucraina che dovrebbe elaborare un piano di pace per mettere fine alla guerra e assicurarne poi il rispetto delle condizioni. I due leader si sono anche detti favorevoli a inviare soldati britannici e francesi in Ucraina, principalmente con funzioni di peacekeeping: è una proposta di cui si discute da tempo, ma su cui non c’è consenso. L’Italia per esempio si è sempre detta contraria.

Sebbene sia difficile prevedere le intenzioni di Trump, ci si aspetta che gli incontri di oggi siano perlopiù interlocutori e che non vengano fatti annunci definitivi su un accordo di pace, viste anche le posizioni inconciliabili di Putin e Zelensky e l’ambiguità di Trump. I leader dovrebbero comunque discutere delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, cioè le condizioni e gli impegni che il paese chiede ai propri alleati (sia statunitensi che europei) per evitare di essere nuovamente attaccato dalla Russia e per assicurarsi eventualmente la capacità di rispondere in maniera efficace.