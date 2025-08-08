Il gabinetto di guerra israeliano ha approvato l’occupazione di tutta la Striscia di Gaza

Il gabinetto di guerra israeliano ha approvato il piano del primo ministro Benjamin Netanyahu di avviare una nuova operazione militare nella Striscia di Gaza con l’obiettivo di occuparla interamente.

In un comunicato diffuso dopo quasi dieci ore di riunione del gabinetto di guerra (cioè il gruppo ristretto di membri militari e del governo e che prendono le decisioni sulla guerra) Netanyahu ha detto che il piano si basa su cinque principi: disarmare Hamas; il ritorno di tutti gli ostaggi, sia i vivi che i morti; la smilitarizzazione della Striscia di Gaza; il controllo della sicurezza della Striscia di Gaza da parte di Israele; e l’istituzione di un governo nella Striscia, che non coinvolga né Hamas né l’Autorità Nazionale Palestinese. Secondo fonti del giornale israeliano Haaretz, il piano prevederebbe l’evacuazione di tutta la popolazione della città di Gaza entro il 7 ottobre e solo dopo dovrebbe iniziare l’occupazione militare.

Già adesso Israele occupa circa il 75 per cento del territorio della Striscia di Gaza, e un aumento dell’occupazione potrebbe avere conseguenze molto gravi per la popolazione palestinese: l’esercito israeliano dovrebbe infatti avviare combattimenti in aree che finora sono state relativamente risparmiate, e dove il grosso della popolazione si è rifugiata. Questo metterebbe in pericolo anche gli ostaggi israeliani, che rischiano di essere colpiti dai bombardamenti israeliani o di essere uccisi dai loro carcerieri.

Del piano si parlava da giorni sui media israeliani, e giovedì pomeriggio lo stesso Netanyahu lo aveva confermato in un’intervista al canale televisivo statunitense Fox News, prima dell’inizio della riunione del gabinetto di guerra.

Il piano dovrà ricevere anche l’approvazione degli Stati Uniti, perché senza il loro appoggio difficilmente il governo israeliano può permettersi una mossa del genere. Secondo il giornalista israeliano Barak Ravid, uno dei più informati sui rapporti tra Stati Uniti e Israele, il presidente statunitense Donald Trump non si dovrebbe opporre.