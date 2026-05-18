C’è stato un attacco armato in un centro islamico a San Diego, in California: almeno tre persone sono state uccise

Nel primo pomeriggio a San Diego, in California, c’è stato un attacco armato in un centro islamico a nord della città: almeno tre persone sono state uccise. Scott Wahl, capo della polizia cittadina, ha detto che le vittime sono state trovate fuori dall’edificio. I sospettati sono stati trovati morti poco dopo, in un’auto lì vicino: Wahl ha detto che erano due ragazzi di 17 e 19 anni, con ferite da arma da fuoco che pare si siano procurati da soli.

Non ci sono per ora altre informazioni su cosa è successo. Wahl ha detto che per ora quanto accaduto sarà considerato come un crimine d’odio. Intorno alle 12, ora locale, la polizia ha scritto sui suoi profili social che stava operando vicino al centro islamico e ha avvertito la cittadinanza di stare lontana dall’area. Un’ora dopo ha fatto sapere che la minaccia era stata neutralizzata.

Il centro islamico si trova a circa 14 chilometri dal centro di San Diego e ospita la moschea più grande della zona e una scuola.