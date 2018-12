Le 25 cose più lette sul Post nel 2018

Dopo quasi nove anni al Post pensiamo di conoscere abbastanza bene i gusti di voi che ci leggete e saper prevedere a grandi linee quanto un articolo verrà letto, commentato, condiviso o criticato. Alcune cose funzionano semplicemente perché raccontano e spiegano notizie e cose grosse che succedono nel mondo; poi ci sono le foto di celebrità che, anche se non lo volete ammettere condividendole sui social, sono tra le cose che interessano di più; poi ci sono le liste, le classifiche, i consigli di film e serie tv.

In questo quadro generale capita di tanto in tanto anche che un articolo sottovalutato, magari scritto per l’ostinazione di un redattore, finisca per piacervi molto e far traballare le certezze dei più esperti di noi, tanto più se finisce in cima alla classifica dei più letti dell’anno.

Questi sono i primi 25 del 2018: alcuni sono prevedibili, come quelli che ruotano attorno alle elezioni e al nuovo governo, altri sono grandi classici, come le foto degli Oscar e i film dell’anno secondo il New York Times; e poi ci sono quelli che hanno superato le aspettative: le migliori sneaker bianche, l’anatra mandarina di New York e la guida ai personaggi di Loro, il film di Paolo Sorrentino. Dobbiamo confessare di avere un po’ barato, però, perché abbiamo tolto due articoli che meritavano di esserci (questo e questo) ma che avevamo scritto nel 2017: non tutto su internet muore in un giorno.

1) I programmi dei grandi partiti spiegati

2) Si sono sposati

3) I vincitori degli Oscar 2018, in ordine

4) I biscotti e le merendine più venduti di Barilla e Mulino Bianco

5) Le foto del funerale di Fabrizio Frizzi

6) Le foto del Met Gala, meglio degli Oscar

7) Guida ai personaggi di “Loro”

8) È crollato il ponte Morandi a Genova

9) I film più attesi del 2018

10) Le foto dei funerali di Davide Astori

11) 25 film che forse vi siete persi

12) Il periodo d’oro degli smartphone sta finendo

13) Come sono andate le sfide nei collegi

14) 12 serie tv da antologia

15) Le migliori serie tv del 2018 secondo il New York Times

16) Il gran guaio di Dolce & Gabbana in Cina

17) Le migliori commedie romantiche su Netflix

18) Le 10 aziende di moda più grandi

19) Le migliori sneakers bianche da donna

20) Il ministro più di destra del nuovo governo

21) I posti da vedere nel mondo nel 2018, secondo il New York Times

22) A New York c’è un’anatra di cui parlano tutti

23) È morta Aretha Franklin

24) 15 invenzioni notevoli del 2018

25) Il freddo non fa ammalare