Tutti i vincitori dei premi Oscar 2018

Gli Oscar 2018 sono stati consegnati questa notte al Dolby Theatre di Los Angeles, in California. La cerimonia di premiazione si è conclusa con la consegna del premio più importante, quello per il Miglior film, che è andato a La forma dell’acqua del regista messicano Guillermo del Toro. Il premio è stato annunciato dagli attori Warren Beatty e Faye Dunaway, che l’anno scorso erano stati protagonisti (ma non responsabili) dell’assegnazione dell’Oscar al film sbagliato. La forma dell’acqua è anche il film che ha vinto più premi, quattro: oltre all’Oscar per il Miglior film ha vinto quelli per la colonna sonora, la scenografia e la regia.

Il premio per il Miglior attore è stato vinto da Gary Oldman, che ha interpretato Winston Churchill in L’ora più buia; Frances McDormand, che ha recitato in Tre manifesti a Ebbing, Missouri ha invece vinto il premio per la Miglior attrice protagonista e ha fatto il discorso più imprevedibile – e più applaudito – dell’intera serata. Kobe Bryant ha vinto un Oscar per aver scritto un cortometraggio d’animazione (tratto da una lettera al basket scritta da lui). James Ivory, che ha 89 anni, è diventato il più vecchio vincitore di un Oscar competitivo: è stato premiato per la sceneggiatura di Chiamami col tuo nome. Il film Icarus, che parla di doping e Russia ha vinto l’Oscar per il Miglior documentario.

Tutti i vincitori degli Oscar