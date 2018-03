James Ivory è il più anziano vincitore di un Oscar

James Ivory – regista, sceneggiatore e produttore statunitense – ha vinto l’Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale per il film Chiamami col tuo nome, del regista italiano Luca Guadagnino. Ivory è nato il 7 giugno 1928 e ha 89 anni. Questa sera è diventato la persona più anziana ad aver vinto un Oscar competitivo (non contano cioè gli Oscar alla carriera).

Ivory ha studiato architettura e storia dell’arte all’università dell’Oregon e ha poi studiato cinema e televisione alla University of Southern California. Il suo film Camera con vista, del 1986, fu candidato a otto premi Oscar; il film Maurice, del 1987, vinse il Leone d’argento per la Migliore regia al Festival di Venezia; Casa Howard, del 1992, fu nominato a nove Oscar. Ivory ha diretto anche Quel che resta del giorno, tratto da un romanzo di Kazuo Ishiguro e interpretato da Anthony Hopkins e Emma Thompson.

#Oscars: Call Me By Your Name's James Ivory becomes the oldest oscar winner ever at 89 https://t.co/5Itp8vyGfM pic.twitter.com/E2MWotAmQ2 — Hollywood Reporter (@THR) March 5, 2018

Ivory ha adattato per il cinema il libro Chiamami col tuo nome, scritto da André Aciman. Il film è ambientato nel 1983, «da qualche parte nel nord Italia» e racconta una storia d’amore: è stato girato soprattutto a Crema ed è raccontato al presente. Il libro, del 2007, era ambientato in Liguria ed è un racconto al passato.