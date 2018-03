“Icarus”, che ha vinto l’Oscar per il Miglior documentario, è su Netflix

Icarus, diretto da Bryan Fogel, ha vinto l’Oscar per il Miglior documentario. Il film racconta l’elaborato piano della Russia per imbrogliare alle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014, sfruttando un massiccio programma di doping gestito dal medico Grigory Rodchenkov, che è uno dei protagonisti del documentario. Icarus è diventato un documentario sul doping in Russia ma era nato per essere un’altra cosa. Fogel è infatti un ciclista amatore e contattò il dottor Rodchenkov per chiedergli di aiutarlo a doparsi: voleva documentare quanto fosse facile farlo e scoprire, controllando diversi valori del suo corpo, se il doping sarebbe stato in grado di migliorare le sue prestazioni.

Glenn Whipp ha scritto sul Los Angeles Times che «anche per chi conosce già la storia [del doping e della Russia], la profondità dell’inganno è raccontata con sorprendente immediatezza». Icarus si può vedere su Netflix.

Gli altri film candidati per l’Oscar al miglior documentario erano: Abacus: Small Enough to Jail, Visages Villages, Strong Island e Last man in Aleppo. Negli anni passati il premio era stato vinto da O.J.: Made in America, Citizenfour (sulla vita di Edward Snowden) e Amy, sulla cantante britannica Amy Winehouse.