Le foto di venerdì a Cannes

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Venerdì sono stati presentati gli ultimi due film in concorso al festival di Cannes e stasera alla cerimonia di premiazione sarà annunciato il vincitore della Palma d’oro. L’impressione è che non rimanessero tantissime persone da fotografare: le più famose a passare sul red carpet sono state Monica Bellucci, Eva Longoria, Xavier Dolan e Gillian Anderson. Poi hanno trovato spazio in questa raccolta anche un piccione sulla scalinata e alcuni dettagli: la borsa a forma di vaso con fiori di un’ospite e il retro del vestito di un’altra, con un disegnato un mappamondo e un messaggio di pace.

Histoires de la nuit della regista francese Léa Mysius è uno dei film in concorso presentati ieri, nel quale Monica Bellucci recita insieme a Hafsia Herzi e Benoît Magimel. Adattamento dell’omonimo romanzo di Laurent Mauvignier, è un thriller che parla di una famiglia (Thomas, Nora, e la loro figlia Ida) che vive in una fattoria isolata con una pittrice italiana (Bellucci) come unica vicina di casa. Mentre i protagonisti sono impegnati a organizzare una festa di compleanno a sorpresa, si presentano tre uomini che porteranno con sé alcuni segreti sul passato di Nora.

– Metti che hai perso le foto di giovedì a Cannes

L’altro film è Das getraumte abenteuer (The dreamed adventure) della regista tedesca Valeska Grisebach e con Yana Radeva e Syuleyman Alilov Letifov. È ambientato in una città al confine con la Bulgaria, dove una donna decide di aiutare una vecchia conoscenza e si ritrova coinvolta in attività illegali.