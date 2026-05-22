Le foto di giovedì a Cannes

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Giovedì al festival del cinema di Cannes sono stati presentati altri due film in concorso: La bola negra dei registi spagnoli Javier Calvo e Javier Ambrossi, e Coward del regista belga Lukas Dhont. Sul red carpet si è fatta notare soprattutto Penelope Cruz insieme al resto del cast di La bola negra, ma anche Tilda Swinton, che non recita in nessun film presentato al festival ma che è stata ospite di un incontro aperto al pubblico. Al photocall per Titanic Ocean (presentato nella sezione Un certain regard) si è distinta invece l’attrice Arisa Sasaki, vestita da sirena in omaggio al suo personaggio nel film, che è ambientato in un collegio giapponese che insegna alle adolescenti come esibirsi come sirene negli acquari e nei parchi di divertimento.

La bola negra è un film drammatico ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Federico García Lorca e alla pièce teatrale La piedra oscura di Alberto Conejero, coautore della sceneggiatura. Racconta le storie di tre uomini gay (interpretati da Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau e Carlos González) in tre epoche diverse, il 1932, il 1937 e il 2017. Coward è invece ambientata durante la Prima guerra mondiale e ha per protagonisti due soldati che cercano di tenere alto l’umore dei propri commilitoni improvvisando degli spettacoli teatrali.

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