Le foto di mercoledì a Cannes

Caricamento player

The Man I Love del regista statunitense Ira Sachs e Notre salut del francese Emmanuel Marre sono i due film presentati ieri in concorso al festival del cinema di Cannes. The Man I Love è il secondo film statunitense in gara (dopo Paper Tiger di James Gray) e ha come protagonista l’attore Rami Malek, fotografato sul red carpet insieme agli altri membri del cast Tom Sturridge e Luther Ford. È ambientato nella New York di fine anni Ottanta, dove Malek interpreta un attore teatrale malato di AIDS che si rimette in cerca dell’amore.

Notre salut è invece un dramma storico che racconta la Resistenza francese durante la Seconda guerra mondiale e il regime di Vichy, con Swann Arlaud, Sandrine Blancke e Mathieu Perotto. È ambientato negli stessi anni anche De Gaulle: Tilting Iron, del regista francese Antonin Baudry, che però è stato presentato fuori concorso ed è un film biografico su Charles de Gaulle.

– Guarda anche: Le foto di martedì a Cannes

Sempre tra il film fuori concorso è stato il turno di Roma Elastica, una coproduzione franco-italiana girata negli studi di Cinecittà e diretta dal regista francese Bertrand Mandico. Le protagoniste sono Marion Cotillard (tornata ieri sul red carpet dopo esserci già stata per Karma) e Noémie Merlant, che interpretano rispettivamente un’attrice in declino e la sua fidata truccatrice. Nel cast ci sono anche Isabella Ferrari, Franco Nero e Ornella Muti.