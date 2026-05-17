Le foto di sabato a Cannes

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Sabato sono stati presentati tre film in concorso al festival del cinema di Cannes: Sheep in the Box del regista giapponese Hirokazu Kore-eda, El ser querido dello spagnolo Rodrigo Sorogoyen e Paper Tiger dello statunitense James Gray. Nella raccolta fotografica della giornata di ieri ci sono però anche riferimenti a Full Phil, film fuori concorso con Woody Harrelson nei panni di un imprenditore miliardario che cerca di far pace con la figlia, interpretata da Kristen Stewart. Fanno parte del cast anche Emma Mackey e Charlotte Le Bon, altre due delle facce note fotografate ieri.

Sheep in the Box è un film di fantascienza in cui una coppia, dopo la morte del figlio, adotta un androide identico a lui nell’aspetto e nella voce.

– Metti che non hai visto le foto di ieri: le trovi qui

El ser querido, con Javier Bardem, racconta la storia di un famoso regista che offre alla figlia un ruolo nel suo nuovo film, con il pretesto di aiutarla a rilanciare la sua carriera di attrice: la convivenza sul set diventa l’occasione per ridefinire il loro rapporto.

Paper Tiger è un film drammatico con protagonisti due fratelli, interpretati da Adam Driver e Miles Teller, che si ritrovano invischiati in un complotto della mafia russa che metterà a dura prova anche il loro legame. Nel cast c’è anche Scarlett Johansson, che però ieri non c’era perché impegnata con le riprese di un altro film: qui sotto il video di quando il regista James Gray ha provato a chiamarla durante gli applausi dopo la proiezione del film.