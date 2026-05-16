Le foto di venerdì a Cannes

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Sul red carpet di venerdì al festival di Cannes si sono fatti notare innanzitutto il regista Vincent Macaigne e l’attrice Laetitia Casta: prima hanno improvvisato un balletto e poi Macaigne ha preso Casta in braccio per portarla sulla scalinata, a beneficio dell’intrattenimento dei fotografi che ormai da giorni hanno fotografano momenti decisamente più prevedibili. Si sono visti anche Marion Cotillard, Cara Delevingne, Léa Seydoux, Eric Cantona e John Travolta, che ha ricevuto la Palma d’oro alla carriera e ha presentato fuori concorso Propeller One-Way Night Coach, suo esordio alla regia.

Propeller One-Way Night Coach è un adattamento dell’omonimo romanzo per ragazzi pubblicato nel 1997 proprio da John Travolta, con protagonisti un giovane appassionato di aerei e sua madre, che insieme si mettono in viaggio verso Hollywood.

I film presentati ieri che invece gareggiano per la Palma d’oro sono All of a Sudden e Gentle Monster. Il primo, del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi, racconta la storia di Marie-Lou (interpretata da Virginie Efira), direttrice di una casa di riposo per anziani che vuole introdurre un nuovo approccio terapeutico, nonostante le resistenze di parte del suo staff. Gentle Monster, della regista austriaca Marie Kreutzer, segue invece le vicende di Lucy (Léa Seydoux), una pianista trasferitasi dalla città a una casa di campagna nel tentativo di aiutare il marito a superare un grave esaurimento nervoso.

– Per chi le ha perse: qui ci sono invece le foto di giovedì