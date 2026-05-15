Le foto di giovedì a Cannes
Con Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Catherine Deneuve e Sandra Hüller
Histoires parallèles dell’iraniano Asghar Farhadi e Fatherland del regista polacco Pawel Pawlikowski sono i due film presentati ieri in concorso al festival di Cannes. Sul red carpet si sono visti tra gli altri Isabelle Huppert, Vincent Cassel e Catherine Deneuve, del cast di Histoires parallèles, Sandra Hüller (l’attrice tedesca diventata nota come protagonista di Anatomia di una caduta) e Hanns Zischler del cast di Fatherland.
Il nuovo film di Asghar Farhadi, vincitore di due Oscar per il miglior film internazionale con Il cliente e Una separazione, parla di una scrittrice la cui vita viene stravolta quando assume come assistente un ragazzo. È ispirato a uno dei film che compongono Decalogo, ovvero una serie di dieci brevi film sui dieci comandamenti del regista polacco Krzysztof Kieślowski.
Fatherland è invece un film in bianco e nero ambientato negli anni della Guerra fredda. Parla del ritorno in Germania dall’esilio statunitense dello scrittore Thomas Mann (Hanns Zischler), insieme alla figlia Erika (Sandra Hüller).
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