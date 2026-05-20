Le foto di martedì a Cannes

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Martedì al festival di Cannes è stato il giorno di Amarga Navidad del regista spagnolo Pedro Almodóvar e di Minotaur del russo Andrey Zvyagintsev, entrambi in concorso per la Palma d’oro. Amarga Navidad (il cui titolo internazionale è Bitter Christmas) è il film con cui Almodóvar punta a ottenere uno dei pochi premi che ancora non ha vinto. Racconta di una pubblicitaria (Barbara Lennie) in lutto per la morte della madre, e del regista che sta scrivendo la sceneggiatura di cui è protagonista. Uscirà nei cinema italiani il 21 maggio.

Minotaur è invece un thriller politico ambientato nella Russia del 2022, nel periodo dell’invasione dell’Ucraina. Il protagonista è Gleb, dirigente d’azienda che con l’inizio della guerra perde clienti e collaboratori importanti e scopre anche che la moglie l’ha tradito.

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Fuori concorso è stato invece il turno di Diamond , il “passion project” – ovvero quei lavori a cui attori o registi tengono moltissimo e che vogliono realizzare per mostrare le loro doti e le loro ambizioni – su cui Andy García ha lavorato per una quindicina d’anni e di cui è regista, produttore e anche attore. Nel film recitano anche Dustin Hoffman, Brendan Fraser e Bill Murray, che però ieri a Cannes non c’erano. C’era invece Vicky Krieps, co-protagonista insieme a García.