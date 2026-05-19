Le foto di lunedì a Cannes
Con Renate Reinsve, Sebastian Stan, Sharon Stone, Daisy Edgar-Jones e di nuovo Léa Seydoux
Lunedì l’attrice Léa Seydoux è tornata sul red carpet del festival di Cannes per la seconda volta da protagonista di un film in concorso: dopo aver partecipato giorni fa alla prima di Gentle Monster, in cui interpreta una pianista di successo che sacrifica la sua carriera per badare alla famiglia, ieri è stato il turno di L’inconnue (The Unknown) del francese Arthur Harari, su un uomo che si risveglia nel corpo di una donna.
C’era anche Renate Reinsve, candidata come miglior attrice agli ultimi Oscar per Sentimental Value e a Cannes protagonista di Fjord, film in concorso del regista romeno Cristian Mungiu, che nel 2007 vinse la Palma d’oro per 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. In Fjord recita insieme a Sebastian Stan e interpretano una coppia che si trasferisce con i figli in una località remota norvegese, dove stringono amicizia con una famiglia vicina, per poi venire sospettati di comportamenti violenti nei confronti dei loro figli.
Fuori concorso è stato invece il giorno di Her Private Hell di Nicolas Winding Refn, un horror ambientato in una Tokyo futuristica con Sophie Thatcher e Charles Melton.
– Hai visto le foto di domenica a Cannes?