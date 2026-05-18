Le foto di domenica a Cannes

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Le celebrità più attese per la sesta giornata del festival di Cannes erano Michael Fassbender e Alicia Vikander, che sono una coppia e recitano insieme in Hope, thriller fantascientifico che fa parte dei film in concorso presentati ieri, del regista sudcoreano Na Hong-jin. Altre persone famose fotografate ieri su red carpet e dintorni: Bella Hadid con il fratello Anwar, Cate Blanchett, Adriana Lima, Carla Bruni e Julianne Moore, per dirne alcune.

Tra i film in concorso ieri c’erano anche Moulin e Garance. Il primo è un film sulla Resistenza francese durante la Seconda guerra mondiale, del regista ungherese László Nemes, che nel 2015 vinse il Grand Prix speciale della giuria con Il figlio di Saul; Garance è diretto dalla francese Jeanne Herry, con Adèle Exarchopoulos che interpreta una giovane attrice che non è ancora riuscita a far decollare la sua carriera e ha un problema di dipendenza dall’alcol.

Tra le foto vedrete anche il regista Ron Howard, che ha presentato Avedon, un documentario dedicato al fotografo Richard Avedon.

– Guarda anche: Le foto di sabato a Cannes