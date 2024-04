Traffic, il nuovo libro di “Altrecose”

Da oggi è possibile preordinare Traffic, il nuovo libro pubblicato da Altrecose (il marchio editoriale del Post e di Iperborea dedicato alla nonfiction). Traffic, di Ben Smith, è un libro che ha molto a che fare con la storia del Post: racconta cosa è successo al giornalismo negli ultimi vent’anni, da quando cioè ha cominciato a spostarsi più decisamente online, avviando trasformazioni epocali per i giornali, per le notizie e quindi pure per noi che i giornali li leggiamo. Ma che hanno anche condizionato la nascita dei social network e i comportamenti dei loro utenti: e queste trasformazioni sono raccontate attraverso le storie personali, le relazioni, i successi e gli incidenti dei protagonisti delle maggiori iniziative digitali dell’inizio del millennio, Huffington Post, Gawker, Buzzfeed. In una ricostruzione che mescola vite, caratteri e analisi delle innovazioni.

Ben Smith – che presenterà Traffic il 10 maggio al Salone del libro di Torino insieme al vicedirettore del Post Francesco Costa – è il più importante e considerato “media reporter” statunitense: da un anno dirige il sito Semafor che ha fondato raccogliendo grandi investimenti, prima ha avuto una rubrica fissa sul New York Times, è stato direttore di BuzzFeed News e ha partecipato all’ascesa del sito Politico.

Traffic sarà in libreria dall’8 maggio ma può essere già ordinato online oppure in libreria: abbonate e abbonati del Post che ordineranno Traffic sul sito del Post riceveranno in regalo una borsa dedicata a questo nuovo progetto del Post (per farlo, prima di acquistare il libro, devono loggarsi sul sito). Le copie di Traffic acquistate sul Post saranno consegnate a partire dall’8 maggio, giorno di uscita in libreria.

Altrecose prosegue il lavoro giornalistico del Post portando nelle librerie (in tutte e due le accezioni del termine) libri utili a conoscere quello che succede e a discuterne: Traffic è il secondo titolo pubblicato, dopo Mostri di Claire Dederer.