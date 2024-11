Ultime dal Premio Vero

Il Premio Vero, creato e organizzato dalla Fondazione Peccioliper e dal Post per promuovere il lavoro di informazione e giornalismo attraverso il formato del libro, sta per concludere la sua ultima fase. Il 7 dicembre si terrà a Peccioli la premiazione del libro giudicato vincitore dalla estesa giuria di 250 abbonati del Post, tra i quattro che erano stati preferiti dal precedente grado di giudizio, quello di venti librerie coinvolte nel progetto.

Il voto degli abbonati del Post si concluderà oggi mercoledì 20 novembre e sta raccogliendo apprezzamenti per tutti e quattro i libri finalisti, che ricordiamo in neutrale ordine alfabetico dei loro autori e autrice:

Cento giorni che non torno (Laterza), il libro di Valentina Furlanetto, è una storia del lavoro di Franco Basaglia e delle pazienti e dei pazienti delle strutture che si occupavano di salute mentale in Italia, scritta con grande lavoro di ricerca accurato e commosso insieme.

L’Italia dei libri (Einaudi) è il modo con cui Tommaso Munari racconta funzionamenti e peculiarità di chi “fa i libri”: con dieci storie di editori italiani, tutte speciali e ognuna diversa, piene di aneddoti e spiegazioni.

Il senso della natura (Sellerio) è, dice il suo sottotitolo, un libro di “sentieri per la Terra” in cui l’autore Paolo Pecere cammina e viaggia e racconta i posti che visita, tra la geografia, la storia, la scienza e la filosofia, costruendo un articolato e ricco modo di pensare alla “natura” e arricchendo chi legge di informazioni e di cose a cui pensare.

Io vi accuso (Utet) è, tra i molti preziosi libri usciti quest’anno nel centenario dell’uccisione di Giacomo Matteotti, quello che si è dato un taglio particolarmente creativo, mettendo l’autore Concetto Vecchio nei panni di chi ne sa poco e impara la storia man mano che la racconta.

La premiazione del 7 dicembre si terrà all’interno del tradizionale weekend prenatalizio dedicato ai libri a Peccioli, alla presenza di tutti e quattro i finalisti, dei rappresentanti delle librerie coinvolte e delle persone del comitato organizzatore che aveva compiuto la selezione iniziale di venti libri partecipanti: che nel frattempo stanno già lavorando alla lettura e valutazione dei libri che potranno essere candidati all’edizione 2025 del Premio Vero.