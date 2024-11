Un altro Natale di libri a Peccioli

Anche quest’anno la fondazione Peccioliper – con la quale il Post collabora da diversi anni organizzando eventi, corsi, concerti nel paese toscano di Peccioli – ripete l’apprezzato progetto di un weekend prenatalizio dedicato ai libri, a chi li scrive, a chi li fa, a chi li vende e a chi li legge. E il Post partecipa a cominciare dal coordinamento di Luca Sofri, peraltro direttore del Post, ma anche con la presenza dei suoi giornalisti e dei suoi progetti editoriali. L’evento, che si chiama “A Natale libri per te” si svolgerà da giovedì 5 a domenica 8 dicembre soprattutto negli spazi dello spettacolare Palazzo Senza Tempo e poi in altri ospitali luoghi di Peccioli.

Tra gli autori e le autrici ospiti ci saranno Alicia Giménez Bartlett, Antonio Scurati, Claudio Bisio, Chiara Tagliaferri, Viola Ardone, Cristina Comencini, Stefano Tacconi, Fabio Volo, Vanessa Roghi. E i due autori dei più recenti libri pubblicati da Altrecose (il progetto di libri del Post) David Baddiel e Dipo Faloyin. E poi per il Post Francesco Costa, Emanuele Menietti, Beatrice Mautino, Giulia Siviero, Stefano Nazzi, Eugenio Cau, Luca Misculin, Marino Sinibaldi. E Lia Capizzi, Diego Passoni e Alessandra Tedesco a intervistare gli ospiti e le ospiti da par loro.

Ma come annunciato già all’inizio dell’anno, questa edizione di “A Natale libri per te” ospiterà anche la premiazione della prima edizione del Premio Vero, con l’annuncio del libro vincitore e la presenza dei quattro autori finalisti e dei librai e delle libraie di tutta Italia che hanno lavorato alla selezione.

Da venerdì a domenica si terrà poi anche quest’anno la fiera a cui partecipano quindici librerie della provincia, con offerte per i residenti e i visitatori grazie a una convenzione con la Fondazione Peccioliper e la sua ambizione di “incentivare la lettura e al tempo stesso sostenere le librerie del territorio: i cittadini pecciolesi potranno acquistare libri con un sostegno da parte del Comune di Peccioli e della Fondazione pari al 50%, e i non residenti potranno usufruire di un sostegno pari al 25%.”.

Questo il programma completo di “A Natale libri per te”, 5-8 dicembre 2024.

Dove non è indicato diversamente gli incontri sono ad accesso libero fino a esaurimento dei posti.