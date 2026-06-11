Un libro per imparare a leggere l’acqua

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L’acqua in un bicchiere non è piatta. Se ci si abbassa all’altezza della superficie si vede che tende a risalire lungo i bordi, attratta dal vetro. È quello che in fisica si chiama “menisco”, e uno dei tanti esempi di come l’acqua lasci continuamente tracce e indizi a chi si prende il tempo di osservarla. E a chi sa come osservarla.

Leggere l’acqua è il nuovo libro di Tristan Gooley – il secondo pubblicato da Altrecose dopo Leggere gli alberi –, si può preordinare da oggi sul sito del Post e insegna a fare quello che suggerisce il titolo: capire cosa l’acqua può insegnarci dei posti che abitiamo o che attraversiamo.

Tristan Gooley è un navigatore ed esploratore britannico che ha guidato spedizioni in cinque continenti e ha percorso mille miglia nautiche verso il Circolo polare artico facendo affidamento proprio sulle tecniche che descrive nel libro. Il punto di partenza di Leggere l’acqua è che qualunque specchio d’acqua – una pozzanghera, un torrente, il mare davanti a un porto – sta sempre raccontando qualcosa sul luogo in cui si trova e sulle forze che lo hanno modellato.



«Si può osservare la stessa distesa d’acqua, giorno dopo giorno, per un anno intero, e non vederla mai due volte uguale. Come può qualcosa in apparenza così uniforme essere in fondo sempre così diverso? E cosa significano le differenze che notiamo nell’acqua da un giorno all’altro, da un posto all’altro? Questo libro parlerà degli indizi materiali – i segni, i disegni e i motivi – da cercare nell’acqua, che sia quella di una piccola pozzanghera oppure l’immensità dell’oceano che scrutiamo dalla costa».

Come in Leggere gli alberi, Gooley parte da osservazioni molto semplici per arrivare a spiegazioni più ampie, e scoprire che le cose diventano spesso più interessanti quando impariamo a osservarle: le onde marine che rivelano la presenza di isole vicine, il colore dell’acqua che cambia con la profondità e con quello che c’è sul fondale, la forma delle increspature su una pozzanghera che racconta il vento, e di come fanno i rabdomanti a trovare l’acqua (è facile: scavando abbastanza, l’acqua si trova ovunque).

Leggere l’acqua è stato tradotto in italiano da Sara Barbera e Sharon L. Wood, con illustrazioni di Neil Gower, e uscirà in libreria il 24 giugno.

Puoi già preordinare il libro sul sito del Post (con spedizione gratuita).

Alcune delle pagine di Leggere l’acqua di Tristan Gooley