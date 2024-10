Dal 23 ottobre è in libreria il quarto libro pubblicato dal marchio editoriale Altrecose creato dal Post con Iperborea: Il desiderio di Dio di David Baddiel. Che prosegue l’intento del progetto di pubblicare in Italia autori e opere di qualità da tutto il mondo: in questo caso ritornando in modo nuovo su un dibattito antichissimo: quello sull’esistenza di Dio.

Il desiderio di Dio è una professione di ateismo, ma non dell’ateismo «macho» o «bullo» di chi afferma di non avere bisogno di consolazione di fronte alla prospettiva della morte. È, al contrario, un «ateismo riluttante»: quello di chi vorrebbe davvero che un Dio ci fosse, ma arriva alla conclusione che non ci sia. Dal giorno in cui, da bambino, si è reso conto che siamo tutti mortali, David Baddiel ha passato molto tempo a fantasticare su quanto sarebbe meglio sapere che in cielo c’è un papà supereroe in grado di scacciare la morte. Ma per quanto ci provi, non riesce a crederci, perché la razionalità gli dice che per far esistere una cosa non basta volerla. Come riassume nella prefazione il direttore del Post, Luca Sofri: «l’esistenza stessa di un forte desiderio che qualcosa esista rende i protagonisti di quel desiderio poco lucidi sulla sua reale esistenza. E di fatto indebolisce gli argomenti – già piuttosto fragili – a favore della sua esistenza».

È soprattutto di fronte alla prospettiva della morte che sentiamo la necessità di trovare alla nostra vita un significato, una speranza, una spiegazione. «Gli esseri umani», scrive Baddiel, «hanno bisogno di organizzare, strutturare, il caos dell’esistenza. Hanno bisogno di sentire che la vita è una narrazione. Una narrazione richiede un equilibrato sistema di pesi e contrappesi, tipo ricompense per i buoni e punizioni per i cattivi. E Dio fornisce tutte queste cose. Rende la vita una storia».

Tra aneddoti personali, stralci di conversazioni con credenti e non, citazioni dalle letture più svariate che spaziano dal new atheism al postmodernismo, dai social media alla fisica quantistica, David Baddiel affronta il discorso sull’esistenza di Dio da diverse angolazioni, mantenendo sempre il tono leggero e coinvolgente di una chiacchierata tra amici.

David Baddiel è noto soprattutto come comico, ma è molto di più: ha scritto libri per bambini, un saggio sull’antisemitismo e uno sulla storia della sua famiglia, nonché il testo di una canzone che la nazionale inglese maschile di calcio e i suoi tifosi adottano da anni nella speranza di vincere un grande trofeo internazionale, “It’s Coming Home”. Il desiderio di Dio è stato tradotto in italiano da Fabio Cremonesi, può essere acquistato in tutte le librerie fisiche e digitali e può essere ordinato anche sul sito del Post, con spese di spedizione gratuite.

Altrecose prosegue il lavoro giornalistico del Post scegliendo e portando nelle librerie (in tutte e due le accezioni del termine) libri utili a conoscere meglio quello che succede e a discuterne: Il desiderio di Dio è il quarto titolo pubblicato, dopo Mostri di Claire Dederer, Traffic di Ben Smith e L’Africa non è un paese di Dipo Faloyin.