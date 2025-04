Domenica a Lima, in Perù, è morto Mario Vargas Llosa, uno dei più noti e importanti autori della letteratura sudamericana contemporanea, vincitore del premio Nobel per la Letteratura nel 2010: aveva 89 anni. La sua morte è stata annunciata dai figli Álvaro, Gonzalo e Morgana Vargas Llosa.

Vargas Llosa è considerato uno degli autori sudamericani più impegnati politicamente e i suoi romanzi sono stati spesso costruiti intorno a forti denunce delle strutture di potere, soprattutto quella del regime peruviano di Manuel A. Odrìa. È stato uno dei principali innovatori del romanzo realista e si è dedicato molto anche all’attività di giornalista e saggista.

Nato a Arequipa (Perù) il 28 marzo 1936, Vargas Llosa esordì nel 1959 con I capi, la sua prima raccolta di racconti. Quattro anni dopo pubblicò il suo primo romanzo, La città e i cani, ambientato in un collegio militare di Lima che lui stesso aveva frequentato: l’opera gli valse subito il Premio della Critica Spagnola ma scatenò le accuse del mondo militare peruviano, che lo definì «il romanzo di un degenerato mentale che vuole compromettere il prestigio dell’esercito».

Negli anni Sessanta diventò uno dei principali autori del cosiddetto “boom latinoamericano”, una corrente letteraria in cui fu inquadrata una nuova generazione di scrittori sudamericani che ottenne un enorme successo anche in Europa. Oltre a Vargas Llosa, ne facevano parte Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Guillermo Cabrera Infante, José Donoso e Miguel Ángel Asturias.

Nel 1990 si candidò alla presidenza del paese per il Frente Democratico, ma fu sconfitto da Alberto Fujimori, che avrebbe governato in maniera autoritaria fino al 2000. Dopo la sconfitta elettorale si trasferì in Spagna – che nel 1993 gli concesse anche la cittadinanza – dove si affermò come una delle voci più influenti nel dibattito politico e culturale del paese. Tra i suoi romanzi più conosciuti in Italia ci sono Conversazione nella «Catedral» (1969), La zia Julia e lo scribacchino (1977), Chi ha ucciso Palomino Molero? (1986), Il caporale Lituma sulle Ande, il libro di memorie Il pesce nell’acqua (1993) e Il Paradiso è altrove (2003).

Nel 2010 pubblicò Il sogno del Celta, incentrato sulla vita del diplomatico e indipendentista irlandese Roger Casement: in quello stesso anno l’Accademia Svedese gli assegnò il Nobel per «la sua mappatura delle strutture del potere e per le immagini incisive con cui ha dipinto la resistenza, la rivolta e la sconfitta dell’uomo».

Vargas Llosa fece discutere anche per le sue opinioni politiche. Da giovane si era formato nella sinistra peruviana e, perlomeno inizialmente, era stato un entusiasta sostenitore di Fidel Castro. Si distanziò dal marxismo già nel 1971 dopo l’incarcerazione di Heberto Juan Padilla, un poeta cubano critico della rivoluzione: da quel momento in poi cominciò a descriversi come un liberale contrario a tutti i totalitarismi.

Negli ultimi anni però le posizioni di Vargas Llosa erano diventate decisamente più conservatrici e reazionarie: nel 2021 scrisse un articolo su El Pais per sostenere la candidatura di Keiko Fujimori, figlia ed erede politica del dittatore peruviano Alberto Fujimori, contro il candidato di sinistra Pedro Castillo. L’anno dopo appoggiò la candidatura di Jair Bolsonaro durante le elezioni presidenziali brasiliane.