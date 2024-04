Inizia il Premio Vero 2024

Dal 2010 il Post si dedica a raccontare la realtà e a farla conoscere, sia attraverso il proprio giornalismo che promuovendo l’informazione di qualità di ogni provenienza, spesso sommando il valore dell’una e dell’altra cosa. Per questa ragione ha accolto con convinzione la proposta della Fondazione Peccioliper – con cui il Post collabora da cinque anni su diverse iniziative culturali e giornalistiche – di progettare insieme un premio dedicato ai migliori libri giornalistici e divulgativi pubblicati in Italia: per dare spazio e apprezzamento all’impegno di autori ed editori dedicati a “spiegare il mondo”, come dice lo slogan di comunicazione del premio.

I candidati saranno libri di “non fiction” di prima pubblicazione italiana usciti in libreria nell’ultimo anno, e saranno affidati a un percorso costruito per raccontarli e comunicarli, e non solo per il momento conclusivo della premiazione. Il “Premio Vero” verrà infatti assegnato a uno di sedici libri scelti inizialmente da un gruppo di cinque “esperti” composto in collaborazione tra il Post e la Fondazione Peccioliper (Marino Sinibaldi, Ludovica Lugli, Luca Sofri, Fabrizio Franceschini, Giovanni Volpi), e poi consegnati al giudizio di venti librerie indipendenti e di 250 abbonati del Post: coinvolgendo quindi in tre diversi gradi di giudizio una giuria “critica”, l’esperienza dei librai da tutta Italia e l’apprezzamento dei destinatari finali, i lettori.

Dopo le prime presentazioni del progetto nelle scorse settimane alla fiera fiorentina Testo e al festival Pensavo Peccioli, il percorso del premio inizierà di fatto a maggio durante il Salone del libro di Torino con l’annuncio delle sedici candidature iniziali e l’inizio della valutazione da parte delle librerie, il cui giudizio creerà una shortlist di quattro titoli affidati alla lettura e al voto da parte degli abbonati del Post, che potranno candidarsi per partecipare a questa fase a partire dal prossimo 15 maggio.

Il Post seguirà e racconterà gli sviluppi del premio e i libri partecipanti da allora fino alla premiazione di dicembre a Peccioli, nell’ambito della manifestazione A Natale libri per te.