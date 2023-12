I 25 articoli più letti sul Post nel 2023

I liveblog sulla guerra tra Hamas e Israele, e quello sul tentativo di rivolta del Gruppo Wagner in Russia, sono stati tra i contenuti più letti del 2023 sul Post: come succede sempre, le notizie più grosse e sconvolgenti sono quelle che attirano più lettori. Li abbiamo esclusi dalla nostra abituale lista degli articoli più visti dell’anno perché rileggerli oggi è probabilmente meno interessante: abbiamo tenuto però un altro liveblog che è stato in assoluto tra i contenuti più letti, quello sulla morte di Silvio Berlusconi. L’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, il femminicidio di Giulia Cecchettin, l’alluvione in Romagna e l’elezione di Elly Schlein alle primarie del PD sono stati gli altri avvenimenti italiani che hanno interessato di più i lettori.

Ma nella lista degli articoli più letti dell’anno ci sono anche molti articoli slegati dall’attualità, quelli più adatti a essere recuperati in questi giorni in cui si ha più tempo libero: la possibilità che tutti quanti, uomini inclusi, facciano la pipì da seduti non è forse un perfetto argomento di conversazione per la cena di Capodanno? Ci sono anche questioni più serie, dalla crisi del modello economico cinese alle ragioni dei bassi stipendi italiani. Quest’anno ci siamo appassionati anche alla storia di un barattolo che la NASA non riusciva ad aprire, oltre che di una grande scoperta archeologica su un uno dei papiri carbonizzati dal Vesuvio nel 79 d.C. e del guaio in cui si è cacciato Elon Musk.

C’è poi un articolo della sezione Storie/Idee tra i più visti dell’anno: la riflessione di Francesco Costa su cosa rendeva Michela Murgia un’intellettuale, pubblicato in occasione della morte della scrittrice lo scorso agosto.

È morto Silvio Berlusconi

Dovremmo fare tutti pipì da seduti?

Chi sono ora i principali latitanti italiani

Il trasferimento di parte dei clienti di Intesa Sanpaolo a Isybank

Perché in Italia gli stipendi sono così bassi

Come implode un sommergibile come il Titan

Non importa se eravate d’accordo con Michela Murgia

La storia del femminicidio di Giulia Cecchettin, dall’inizio

Come vanno le cose nel paese con più auto elettriche al mondo

Una donna francese è stata stuprata da decine di uomini con la complicità del marito

Ci abbiamo messo 250 anni a leggere questa parola

Gli ultimi anni di Lucio Battisti

Il modello cinese è arrivato alla fine?

Il mito dei diecimila passi al giorno

Il più celebre scherzo telefonico italiano di sempre

Chi sono gli israeliani?

Chi è Elly Schlein, la nuova segretaria del PD

La NASA non riesce ad aprire questo barattolo

Dovremmo vietare i fornelli a gas?

Il problema che Elon Musk si è creato da solo

Migliaia di donne russe incinte vanno in Argentina per partorire

Che vita faceva Matteo Messina Denaro

I cani di Chernobyl

Perché l’acqua non se ne va da Conselice

Che fine ha fatto il 5G

