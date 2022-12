I 25 articoli più letti sul Post nel 2022

Andare a vedere quali sono stati gli articoli più letti sul Post nel corso dell’anno è un’abitudine che abbiamo da tempo, e da tempo ogni dicembre condividiamo con i lettori la lista, che racconta diverse cose di noi, nel senso del Post, e di noi, nel senso dei lettori delle cose che pubblica il Post. Ogni anno emergono quali sono stati gli argomenti che hanno suscitato più attenzioni e curiosità, in mezzo agli articoli più estemporanei e spariglianti che rappresentano un pezzo dell’identità del Post. Da un paio d’anni, le liste sono evidentemente condizionate dalla pandemia, che ha occupato una grossa parte delle nostre esigenze informative: ancora quest’anno, anche se in misura minore.

Nel frattempo è arrivata però la guerra in Ucraina a occupare una percentuale notevole delle cose più lette sul Post: tanto che quest’anno abbiamo dovuto accorpare in un’unica voce, la prima, i diversi pezzi con la cronaca di quei giorni tra febbraio e marzo, che sono cima alla lista dei più letti sul Post nel 2022. Abbiamo escluso, perché non è particolarmente interessante rileggerli oggi, anche i liveblog dei giorni dell’elezione del presidente della Repubblica e quelli delle elezioni politiche di settembre, assieme a una striscia dei Peanuts: che invece però è interessante eccome, da rileggere oggi, e quindi eccola.

1. La Russia ha invaso l’Ucraina

2. Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar

3. Sarebbe meglio l’obbligo vaccinale?

4. Breve storia dell’Ucraina

5. Il nuovo “miglior film di tutti i tempi”

6. La vera storia dell’intossicazione “apocalittica” in un ristorante di Gubbio

7. È morto David Sassoli

8. Dove sono le basi NATO e americane in Italia

9. I guai del Green Pass da guarigione

10. Putin è pronto a correre un rischio

11. Ogni quanto vanno cambiate le lenzuola?

12. Il disastroso torneo di tennis ATP 250 a Napoli

13. Cosa sono davvero i rave

14. «Il peggior affare nella storia dello sport»

15. La mafia più sottovalutata è la “quarta”

16. «Su TikTok lo leggono tutti»

17. È un italiano ad aver ingannato per anni l’editoria di mezzo mondo?

18. Perché qualcuno prende l’autostrada contromano

19. L’Universo come non l’abbiamo mai visto

20. Perché lo chiamiamo re Carlo e non Charles

21. La crisi politica, spiegata

22. La fine dei social network per come li conosciamo?

23. Lavorare il minimo indispensabile

24. Gli adolescenti stanno peggio

25. Il punto debole della NATO

Leggi anche le raccolte precedenti: 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016.