Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar

Durante la 94ª cerimonia degli Oscar l’attore Will Smith ha dato un plateale e violento schiaffo in diretta al comico Chris Rock, che dal palco aveva fatto una battuta sui capelli di sua moglie Jada Pinkett Smith, che ha l’alopecia. Smith è poi tornato al suo posto insultando Rock e intimandogli di non pronunciare il nome di sua moglie, tra lo stupore e l’imbarazzo dei presenti, Rock compreso. Più tardi, nella stessa serata, Smith ha vinto il premio come migliore attore, scusandosi in lacrime nel suo discorso per quanto accaduto.

Rock era sul palco per premiare il vincitore del miglior documentario e durante un breve monologo ha fatto una battuta sul fatto che Pinkett Smith, a cui si è rivolto di persona, era pronta per interpretare G.I. Jane 2, cioè un ipotetico sequel di Soldato Jane (G.I. Jane in inglese), il film del 1997 in cui Demi Moore interpreta una soldatessa con i capelli rasati a zero. Il pubblico ha un po’ rumoreggiato per la battuta sull’alopecia, malattia che può provocare la perdita dei capelli, e dopo aver inizialmente sorriso Smith si è avvicinato deciso sul palco dando un forte schiaffo a Rock, visibilmente stupito, che ha poi reagito dicendo: «è stata la più grande notte nella storia della televisione». Smith è poi tornato al suo posto e ha ripetuto a Rock di non pronunciare il nome di sua moglie.

Pochi minuti dopo lo schiaffo, Smith è stato premiato come miglior attore protagonista per il suo ruolo in Una famiglia vincente – King Richard, in cui interpreta il padre delle sorelle tenniste Venus e Serena Williams. Per Smith è il primo Oscar, dopo che era stato candidato per Alì e Alla ricerca della felicità.

Dal palco, in lacrime, Smith si è scusato per l’accaduto con l’Academy (l’associazione di addetti ai lavori che assegna gli Oscar) e gli altri candidati, ma non con Rock. Ha detto che «l’amore fa fare cose folli» e si è augurato che l’Academy lo inviti ancora in futuro. Ha poi aggiunto, a proposito del suo ruolo nel film, in cui interpreta un padre severo e prepotente, che «l’arte imita la vita». Rock ha fatto sapere che non denuncerà Smith.

