Famosi che hanno sposato persone come noi

Questa settimana è stata confermata la notizia del matrimonio della cantante statunitense Lana Del Rey col fidanzato Jeremy Dunfre, una coppia di cui si era molto parlato nelle scorse settimane. Era infatti venuto fuori che i due si erano conosciuti tempo prima, nel 2019, durante un tour in barca nelle paludi della Louisiana per vedere i coccodrilli, e che lui era la sua guida.

Il fatto che una cantante così famosa possa aver conosciuto e sposato una persona con un lavoro così normale ha alimentato molti commenti e meme sui social network. In generale, non è così raro che persone anche molto famose si sposino con persone con vite più comuni ed estranee al mondo dello spettacolo. Ma proprio perché non sono famose è probabile che non le conosciate.

Dolly Parton

Forse la cantante country più conosciuta al mondo, diventata famosa negli anni Settanta per canzoni come “Jolene”, “9 to 5” e “Here You Come Again”, è sposata con Carl Dean da quasi sessant’anni (lei aveva 18 anni, lui 21). Dean ora è in pensione ma per tutta la vita si è occupato di pavimentazione stradale a Nashville, la città dove si erano conosciuti, in una lavanderia a gettoni. In generale Dean si è sempre fatto vedere poco in pubblico (motivo per cui ci sono poche foto di loro insieme), riuscendo a condurre una vita molto meno esposta di quella della moglie.

Matt Damon

Ha conosciuto sua moglie, l’argentina Luciana Barroso, in un bar di Miami nel 2003, mentre era lì per girare il film Fratelli per la pelle: lei faceva la barista. I due stanno insieme da allora, si sono sposati nel 2005 con una piccola cerimonia a Manhattan e hanno quattro figlie (la prima nata da una precedente relazione di Barroso). In un’intervista al Guardian disse che il fatto che la moglie fosse «una civile» gli aveva risparmiato un sacco di attenzione mediatica: «se i paparazzi vengono fuori da casa mia muoiono di noia: non c’è niente di davvero interessante o che farebbe vendere una rivista».

Patrick Dempsey

L’attore diventato un’icona sexy per il ruolo di Derek Shepherd nella serie Grey’s Anatomy è sposato con quella che fu per anni la sua parrucchiera: Jillian Fink. Si conobbero nel 1994, quando lui faceva già l’attore ed era abbastanza sconosciuto ma lei riconobbe comunque il suo nome quando lesse l’agenda degli appuntamenti prima che arrivasse. Dopo tre anni di tagli di capelli si misero insieme e nel 1999 si sposarono. Insieme hanno tre figli.

Jennifer Lawrence

L’attrice che nel 2013 ha vinto l’Oscar per Il lato positivo ha conosciuto il suo attuale marito nel 2018 grazie ad amici comuni. Lui si chiama Cooke Maroney e si occupa di compravendita di opere d’arte. Lawrence ha raccontato di aver cominciato a uscire con Maroney in un periodo in cui andava in giro sempre con una guardia del corpo per via dell’enorme fama raggiunta dopo l’uscita di Hunger Games, e di aver provato molto imbarazzo per questa cosa. I due hanno da poco annunciato di aspettare un secondo figlio.

Meryl Streep

Recentemente ha confermato di essersi separata circa sei anni fa dall’uomo con cui è stata sposata dal 1978: lo scultore Don Gummer. La storia di come si sono conosciuti è raccontata nella biografia di Michael Schulman Her Again: Becoming Meryl Streep. Il precedente compagno di Streep, l’attore John Cazale, era morto da poco di cancro ai polmoni; per aiutarla a traslocare dalla casa dove aveva vissuto con lui, il fratello di Streep si presentò con un amico, Gummer appunto. Insieme hanno un figlio e tre figlie.

Sydney Sweeney

L’attrice diventata molto famosa (oltre che sex symbol) con la serie tv Euphoria è ufficialmente fidanzata con l’imprenditore Jonathan Davino, con cui sta dal 2016. Quando è uscita la commedia romantica Tutti tranne te i giornali di gossip hanno ipotizzato che ci fosse una relazione tra lei e il coprotagonista Glen Powell, cosa che però i due hanno smentito. In un’intervista anzi Sweeney ha detto di non voler uscire «con attori, musicisti o persone nel mondo dell’intrattenimento, perché così posso essere una normale Syd, ed è più facile».

Liz Taylor

Il suo ottavo e ultimo marito fu il muratore Larry Fortensky. I due si sposarono nel 1991 e divorziarono cinque anni dopo. Si erano conosciuti nel 1988 mentre erano in riabilitazione per la dipendenza da sostanze in una clinica in California; a 59 anni Taylor era già una delle donne più famose del mondo dopo aver recitato in decine di film e vinto due Oscar: quando annunciò il divorzio disse che non erano «in grado di comunicare» e poi promise che non si sarebbe mai più sposata.