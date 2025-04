Il primo parco a tema degli Universal Studios in Europa

Nel 2031 a Bedford, una città dell’Inghilterra orientale a poco più di mezz’ora di treno da Londra, aprirà il primo parco a tema europeo degli Universal Studios, una delle più importanti società di produzione cinematografiche al mondo. Il parco coprirà un’area di circa 190 ettari e, tra le altre cose, comprenderà un hotel con 5mila camere, ristoranti, un centro commerciale e attrazioni dedicate ai personaggi dei più celebri franchise degli Universal Studios, come Jurassic Park, Ritorno al futuro, Shrek e i Minions.

L’annuncio è stato dato mercoledì dal primo ministro britannico Keir Starmer, secondo cui il parco genererà investimenti per 50 miliardi di sterline (58 miliardi di euro) e creerà 28mila posti di lavoro.

La ministra della Cultura britannica Lisa Nandy lo ha definito un «investimento epocale», e ha detto che nel parco saranno incluse anche attrazioni legate all’immaginario cinematografico e televisivo del Regno Unito. Universal ha infatti ottenuto la licenza per portare nei suoi parchi attrazioni dedicate a franchise di altri studi, tra cui James Bond (da poco acquisito da Amazon), Doctor Who (BBC), Harry Potter (Warner Bros.) e i personaggi della società giapponese di videogiochi Nintendo.

È la prima volta che una grande società di produzione apre un parco divertimenti nel Regno Unito: negli anni Ottanta Londra era stata presa in considerazione come possibile sede del primo parco Disney europeo, che alla fine fu costruito a Parigi.

Quello di Bedford sarà il sesto parco a tema Universal, dopo quelli di Los Angeles e Orlando (Stati Uniti), Osaka (Giappone), Singapore e Pechino (Cina). Come nel caso di Disneyland, la maggior parte delle attrazioni sono pensate per fare interagire il pubblico interagire con le ambientazioni e i personaggi dei suoi film: in tutti l’attrazione principale è un’area che ricalca la scenografia di Jurassic Park, il franchise più famoso dello studio.

Anche se non raggiungono le presenze di Disneyland, sono dei parchi molto visitati: secondo la società di ricerca Theme Index Report, nel 2023 i parchi di Orlando e Los Angeles hanno accolto più di 9 milioni di visitatori ciascuno.

– Leggi anche: La storia di Disneyland Paris