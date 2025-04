Agli Oscar ci sarà un premio per gli stuntmen

Dal 2028 agli Oscar, i premi più importanti del cinema statunitense, ci sarà per la prima volta una categoria per il lavoro degli stuntmen (e delle stuntwomen), cioè le persone che girano certe scene al posto di attori e attrici, specialmente quelle più pericolose, e in altri casi si occupano di tutto quello che c’è da fare per far sì che a girarle possano essere loro. L’ente che organizza gli Oscar, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha annunciato che la nuova categoria sarà introdotta in occasione della 100esima edizione dei premi e che sarà dedicata al miglior “stunt design”: non verrà quindi premiato uno stuntman (o una stuntwoman), come succede per gli attori, ma in generale il lavoro fatto in questo campo in un film.