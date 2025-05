Wilson, il nuovo podcast di Francesco Costa

Si intitola Wilson, uscirà ogni giovedì, è il nuovo podcast di Francesco Costa e comincia il 29 maggio, ma vi racconteremo qualcosa anche prima quindi è il caso di attivare le notifiche, sull’app del Post o sulle piattaforme dove ascoltate i podcast. Così vi abbiamo detto subito le cose importanti.

Le altre. Le cose intorno a noi cambiano con grande velocità, ma spesso è difficile capire perché cambiano, cosa le fa cambiare, cosa le ha fatte diventare quello che sono. La nostra unica reazione davanti alle notizie spesso si basa sulle emozioni: siamo preoccupati, oppure arrabbiati, spesso semplicemente confusi, disorientati. Quando proviamo a informarci, le cose a volte peggiorano. Wilson è un tentativo di uscirne insieme, un pezzetto alla volta, un episodio alla volta: con un podcast che aiuti a capire le cose e poi farsi la propria idea.

Di quali cose parliamo? Nel trailer trovate già qualche esempio.

Francesco Costa è il direttore del Post ed è stato per quattro anni il conduttore di Morning, il podcast di rassegna stampa che ha creato nel 2021 e condotto fino a inizio 2025, prima di passarne la guida a Nicola Ghittoni. Lasciando Morning aveva promesso che sarebbe tornato con un nuovo podcast di informazione e approfondimento, in arrivo in primavera, ed eccolo qua. Qui potete ascoltare il trailer, ma appunto: arriverà una puntata zero prima del 29 maggio, per questo è il caso di attivare le notifiche.

Dopo l’estate Wilson diventerà parte dell’offerta per le persone abbonate al Post: se hai già un abbonamento, insomma, non dovrai fare niente per continuare ad ascoltarlo. Se invece non hai un abbonamento, e questo podcast ti incuriosisce, puoi ascoltarlo intanto che è gratis e dopo l’estate decidere se continuare. Manca un’ultima cosa, cioè perché si chiama Wilson, ma mica vi possiamo dire tutto subito.