Il terzo Murdoch, James

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James Murdoch, figlio del più potente imprenditore del mondo nel settore dei media, Rupert Murdoch, ha acquistato circa la metà del gruppo editoriale statunitense Vox Media. L’accordo per l’acquisto vale più di 300 milioni di dollari e comprende la storica rivista New York Magazine, il sito di informazione Vox e tutta la rete di podcast del gruppo, alcuni dei quali di grande successo negli Stati Uniti.

Con questa acquisizione James Murdoch ha detto di voler rafforzare l’influenza di Lupa System, la sua società, nel settore dell’informazione e dell’intrattenimento, ovvero quello in cui ha lavorato per tutta la vita nell’azienda del padre, col quale però da alcuni anni ha profonde divergenze di vedute. Al New York Times Murdoch ha detto di non essere interessato all’informazione quotidiana quanto a formati giornalistici più lunghi, e che non lo colpisce più di tanto il fatto che il New York Magazine sia stato di proprietà di suo padre per vent’anni alla fine del secolo scorso.

Pochi mesi fa, alla fine del 2025, Murdoch aveva ricevuto 3,3 miliardi di dollari da un accordo giudiziario che aveva messo fine a una lunga disputa per l’eredità del padre. Rupert Murdoch ha 95 anni e controlla l’impero mediatico News Corporation, che possiede il canale televisivo Fox News e centinaia di giornali statunitensi, britannici e australiani, tra cui il Wall Street Journal, il New York Post, il Times e il Sun.

A causa delle divergenze con il padre, James Murdoch – insieme alle sorelle Prudence ed Elisabeth – è stato escluso dal fondo di famiglia e dalla proprietà del gruppo. I tre vengono abitualmente descritti dai media americani come “i Murdoch progressisti”. Le loro visioni politiche moderate si sono sempre contrapposte alla fazione più conservatrice della famiglia, cioè quella che include il padre e il fratello Lachlan, che ora è l’erede designato per dirigere il grande gruppo editoriale quando Rupert morirà.

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James Murdoch è il minore dei tre figli che Rupert Murdoch ha avuto con la giornalista scozzese Anna Maria Murdoch Mann: gli altri due sono Elisabeth e Lachlan. Le altre figlie di Murdoch sono Prudence, avuta con la prima moglie, e Grace e Chloe, avute con la terza. Queste ultime due continuano a far parte del fondo di famiglia, ma senza avere potere decisionale all’interno dell’azienda.

James Murdoch ha 53 anni ed è nato a Londra, ma ha frequentato il liceo a New York e poi l’università di Harvard, negli Stati Uniti. Da giovane era considerato il più brillante dei figli di Rupert: ha studiato cinema e storia e scriveva per il giornale satirico della scuola, il Lampoon. I giornali dell’epoca parlavano di lui come di uno spirito ribelle: nel 1995 abbandonò gli studi universitari per fondare un’etichetta discografica hip-hop, acquistata poi dall’azienda del padre pochi anni dopo.

Nei primi anni Duemila entrò a far parte di News Corporation e gestì prima una sezione del gruppo editoriale che si occupava di prodotti discografici e prodotti editoriali su internet, e poi un servizio satellitare asiatico a Hong Kong. Nel 2003 fu nominato vicepresidente esecutivo di News Corporation, la società madre della televisione britannica BSkyB, quella che sarebbe diventata Sky.

La nomina di James a BSkyB scatenò accuse di nepotismo da parte degli azionisti, che erano preoccupati che a trent’anni fosse troppo inesperto per dirigere una delle più grandi aziende del Regno Unito (BskyB allora valeva 12 miliardi di sterline).

In quel periodo il fratello Lachlan, anch’esso coinvolto nell’azienda di famiglia dopo gli studi universitari a ruoli dirigenziali, lasciò improvvisamente News Corporation dopo uno scontro interno con Roger Ailes, storico capo di Fox News. A quel punto, non dovendo più competere con Lachlan, James divenne l’erede designato da Rupert Murdoch per dirigere l’azienda dopo la sua morte, e così fu fino al 2019.

Oltre che membro del consiglio di amministrazione di News Corporation, James fu a capo della multinazionale di intrattenimento 21st Century Fox fino a quando nel 2019 non fu venduta in gran parte a Disney.

In quell’anno le cose cambiarono bruscamente: Rupert scelse Lachlan come futuro capo delle aziende di famiglia, e James uscì dal consiglio di amministrazione. Nella lettera di dimissioni James parlò di un «disaccordo su alcuni contenuti editoriali pubblicati dal gruppo», e criticò fortemente la gestione e la linea editoriale di Fox News, il canale che ha storicamente posizioni molto conservatrici e che ha accompagnato l’ascesa politica di Donald Trump e del movimento MAGA (Make America Great Again).

Nel 2020 James Murdoch e la moglie Kathryn Hufschmid donarono più di un milione di dollari a un comitato di raccolta fondi per l’elezione di Joe Biden, che allora era il candidato del Partito Democratico alla presidenza. James aveva inoltre criticato il «continuo negazionismo del ruolo del cambiamento climatico» riscontrato sulle testate giornalistiche australiane (se ne era scritto parecchio in seguito ad alcuni devastanti incendi boschivi tra il 2019 e il 2020).

Cominciarono a circolare voci secondo cui alla morte del padre Prudence, Elisabeth e James si sarebbero alleati per esautorare Lachlan e imporre una linea editoriale meno conservatrice (o persino per vendere parte del gruppo). Per questo alla fine del 2023 Rupert Murdoch cercò di cambiare le regole del fondo per garantire una posizione privilegiata a Lachlan.

I tre fratelli si opposero in tribunale, e iniziò la lunga e travagliata saga della successione dei Murdoch che si è conclusa alla fine del 2025 con un indennizzo miliardario per i tre figli esclusi dal fondo.

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