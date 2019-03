Disney ha comprato 21st Century Fox

Nella notte tra martedì e mercoledì Disney ha concluso l’accordo per acquisire la casa di produzione cinematografica 21st Century Fox per 71 miliardi di dollari, cioè più di 62 miliardi di euro. 21st Century Fox, che era di proprietà di Rupert Murdoch, è la casa di produzione che tiene insieme gli studi televisivi e cinematografici di Fox, i canali FX e National Geographic, e la televisione indiana Star India, tra le altre cose. I canali di notizie e sport di Fox, cioè Fox News e Fox Sports, non sono stati venduti insieme a 21st Century Fox: insieme rientrano in una nuova società, Fox Corporation. Con l’acquisizione Disney ha raddoppiato le proprie quote del servizio di streaming Hulu: ora ne controlla il 30 per cento ed è l’azionista di maggioranza.