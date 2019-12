Le 25 cose più lette sul Post nel 2019

Dopo quasi 10 anni – già, quasi 10 anni – dovremmo conoscere i lettori del Post meglio di quanto conosciamo il Post stesso, ma in una consultazione interna nessuno dei redattori è riuscito a indovinare quale fosse stato l’articolo più letto dell’anno. Era difficile, lo ammettiamo: di solito in cima a queste classifiche ci finiscono notizie che hanno avuto attenzioni molto maggiori, mentre questa, per quanto importante, è stata molto meno discussa dai giornali e dalle televisioni italiane. Per trovare uno dei classici articoli-da-classifica – fotografie bellissime, gli Oscar o Sanremo, per esempio – quest’anno bisogna scendere fino al terzo posto, superando un articolo del 2019 ma su una cosa successa nel 2008. Notevole anche questo. E poi, scendendo ancora di più, si trovano le grandi storie di cui si è parlato in questo 2019, dall’omicidio del carabiniere Cerciello Rega, all’indagine sui presunti abusi di Bibbiano. È una lista che racconta un po’ del Post e un po’ di voi che lo leggete e che lo avete letto per un altro anno. E grazie.