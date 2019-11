Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria di Biella dopo che la giunta leghista locale aveva bocciato la proposta di conferirla a Liliana Segre

Il conduttore televisivo e attore Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria del comune di Biella dopo che la giunta leghista locale aveva bocciato la proposta di conferirla alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto. «Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre» ha spiegato Greggio motivando la sua decisione, «mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza».

Il sindaco Claudio Corradino aveva respinto una proposta arrivata dalle opposizioni, sostenendo che Segre non avesse «fatto nulla per Biella e per il Biellese». Nelle ultime settimane proposte simili erano state avanzate in diversi comuni italiani, da politici locali che volevano esprimere solidarietà a Segre per le minacce e gli insulti ricevuti, per i quali è stata recentemente messa sotto scorta. Tra gli altri hanno conferito la cittadinanza onoraria a Segre Genova e Bologna, mentre la proposta era stata bocciata a Pescara.

Greggio, che è originario della provincia di Biella, ha spiegato anche che la sua «non è una scelta contro nessuno, ma una scelta a favore di qualcuno, anche per coerenza e rispetto a quelli che sono i miei valori, la storia della mia famiglia e a mio padre che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento».