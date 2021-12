Le 25 cose più lette sul Post nel 2021

È ormai una piccola tradizione del Post quella di pubblicare ogni anno la lista degli articoli più letti nei 12 mesi precedenti. È un modo per fare un piccolo bilancio sull’anno passato e sulle cose che sono state più importanti o semplicemente che ci hanno incuriosito di più. Come lo scorso anno, anche in questa lista sono diversi gli articoli che in un modo o nell’altro hanno a che fare con la pandemia e il coronavirus, ma c’è anche molto altro. Tra le cose più viste sul Post, inoltre, c’era anche una striscia dei Peanuts: non ha trovato spazio tra gli articoli più letti, ma ci sembrava ingiusto non citarla. È questa, se siete curiosi.

Leggi anche le raccolte precedenti: 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016.