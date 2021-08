I tentativi di fuga disperati all’aeroporto di Kabul

Dall’arrivo dei talebani a Kabul, domenica, migliaia di afghani e cittadini stranieri si sono precipitati all’aeroporto internazionale della capitale per cercare di lasciare l’Afghanistan. Nelle ultime ore la situazione è diventata sempre più caotica: prima sono stati sospesi tutti i voli civili, e permessi solo quelli militari, poi i soldati americani arrivati per mettere in sicurezza l’aeroporto e favorire le operazioni di evacuazione del personale diplomatico hanno sparato dei colpi in aria per evitare che i civili afghani salissero sugli aerei.

Già nella notte diversi civili afghani avevano assaltato le porte di accesso dell’aeroporto, che era stato in precedenza chiuso, nonostante i colpi di arma da fuoco sparati come avvertimento. Centinaia di persone avevano violato il perimetro imposto dagli americani e avevano cercato di salire a bordo di un C-17, un aereo militare, che stava imbarcando cittadini stranieri in una zona separata dell’aeroporto.

Insane footage from the tarmac of KBL shows people boarding a C-17. No order. Total chaos. pic.twitter.com/IZCZFeelAr — The Intel Crab (@IntelCrab) August 15, 2021

Nella notte si erano viste altre scene confuse e di panico, e questa mattina l’aeroporto era già molto affollato.

Chaos and desperation: note how the Afghans who are trying to storm the airport (and eventually succeed) barely react to the gunfire. They keep pushing through the gate even as shots are fired. https://t.co/ASUw8YSF4G — Bill Roggio (@billroggio) August 16, 2021

Lunedì migliaia di persone si sono radunate fuori dall’aeroporto dopo che si era sparsa la voce (falsa) che stavano partendo degli aerei diretti verso il Canada con a bordo anche persone senza visto. Alcune hanno provato a entrare scavalcando il muro esterno, dopo che gli accessi erano stati nuovamente chiusi.

Thousands of people gathered outside Kabul’s airport, after hearing false rumors that planes were taking people to Canada without visas. Guards firing in the air to disperse crowds, but thousands more arriving, in cars and on foot. pic.twitter.com/lUlAtaImcW — Matthieu Aikins (@mattaikins) August 16, 2021

Immagini e video che arrivano dall’interno dell’aeroporto mostrano la disperazione di migliaia di afghani che stanno cercando di lasciare il paese, arrampicandosi anche sulle scale che portano a bordo degli aerei.

At least 5 people have been killed in the chaos at #Kabul airport as 100s desperately try to get on the planes out of #Afghanistan, Reuters reports. Gunfire from guards heard. Unclear if the 5 were killed in stampedes or by bullets. (Video @NicolaCareem) pic.twitter.com/aJhQgqd2IA — Bel Trew (@Beltrew) August 16, 2021

Gli aerei stanno partendo e atterrando in una situazione molto confusa, con diverse persone che attraversano le piste senza particolari attenzioni.

It is chaos at Kabul airport. Planes are taking off and landing and people are running across the runway. pic.twitter.com/kKrg667AQB — Sowaibah Hanifie (@SowaibahH) August 16, 2021

Nel frattempo non è chiaro quale sia la posizione dei talebani nei confronti delle evacuazioni di diplomatici stranieri e civili: Richard Engel, corrispondente di NBC a Kabul, ha scritto che questa mattina si sono sentiti molti colpi di arma da fuoco nei pressi dell’aeroporto, dove i talebani hanno messo in piedi diversi checkpoint. «Ci sono notizie che dicono che i talebani stiano sparando agli aerei». Per il momento sono informazioni da prendere con cautela.

Il Wall Street Journal ha scritto che tre persone sono state uccise all’aeroporto lunedì mattina, mentre un testimone ha detto a Reuters che i morti sarebbero cinque: non si sa ancora se per colpi di arma da fuoco o perché schiacciati dalla ressa, e per il momento le notizie sono assai confuse.